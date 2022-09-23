نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص وصفة كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت مؤخرا وصفات تنعيم وتطويل وفرد الشعر منزليا بمكونات طبيعية وسهلة وذلك لأسباب مختلفة أبرزها أن تلك المنتجات هي آمنة جدا على الشعر وفروة الرأس، فضلا عن أنها رخيصة الثمن ولا تكلف أي أموال سوى القليل منها، حتى أن البعض قد يمتلك تلك المكونات في منزله فلن تكلفه شيئا، وذلك على عكس منتجات البروتين والكيراتين الصناعية والكيميائية التي تباع بالأسواق والتي لها تأثير شديد على فروة الرأس بعد مرور الوقت، حيث تجد الكثير من النساء تشتكي من تساقط شعرهن بعد فترة من الوقت وبالطبع لن يحدث ذلك عند استخدام المنتجات الطبيعية.

وصفة الكيراتين الطبيعي

سنحتاج في تلك الوصفة إلى مكونات بسيطة للغاية وهي كالآتي:

2 كيس خميرة فورية.

ملعقة نشا كبيرة.

معلقة عسل أبيض صغيرة.

ملعقتين من الزبادي كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين الطبيعي

نقوم بوضع كلا من الخميرة والنشا مع بعضهم البعض ونقوم بالتقليب بينهم جيدا، ثم نبدأ بإضافة باقي المكونات بشكل تدريجي حتى تمتزج جميع المكونات وتعطي اقوام الكريمي المتجانس.

بعد ذلك ابدأي في تقسيم خصلات شعرك وافردي المزيج عليها بدءا من فروة الرأس وصولا إلى جميع الأطراف، لحين الإنتهاء من جميع أجزاء الشعر.

قومي بتغطية شعرك بواسطة الكيس البلاستيكي أو البونيه واتركيه لمدة ساعة.

استخدمي فوطة ساخنة وقومي بوضعها على الكيس البلاستيكي لمدة 15 دقيقة ضمن الساعة المذكورة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء البارد والشامبو وقومي بتجففيه على أن تقومي بتكرار تلك التجربة بشكل اسبوعي.

فرد الشعر بالأفوكادو والبيض

يمكن استخدام الأفوكادو مع البيض أيضا للعمل على تنعيم الشعر الخشن والهايش، حيث يعمل هذا المزيج على حماية الشعر وعلاج التكسرات بسبب احتواءه على نسبة كبيرة من الدهون، فضلا عن كونه مصدر غني بالبروتين والفيتامينات المتعددة، الأمر الذي يمنح شعرك الرطوبة والنعومة واللمعان المنشود، ويتم تطبيق الخطوات السابقة كذلك من خلال ارتداء البونيه على الشعر بعد فرد الخليط بالكامل عليه، كما يمكن إضافة أي نوع من الزيوت الطبيعية الموجودة لديكي لإضفاء اللمعان المنشود كما أوضحنا.