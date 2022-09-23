نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم الخميرة والنشا المبهر لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة ، بعد الخروج من الولادة أو الخروج من أي عملية جراحية تشتكي الكثير من النساء من عدم رؤية نفسها مثل الأول كما تشتكي أن وجهها أصبح غير سمين وبالتالي أصبح شكلها غير جميل على الإطلاق، ولكن معنا سوف نجعلك وجهك جميل وسمين وذلك بمكونات كلها طبيعية وخالية من أي مواد تضر البشرة مع العلم أن الوجه من ضمن الأماكن الحساسة التي يجب أن نتعامل معها بحذر شديد وكل هذا باستخدام مكون الخميرة والنشا، وهذه الوصفة سنقوم بتحضيرها في المنزل بدون أي مجهود نهائي، لمعرفة المكونات وطريقة تحضير الوصفة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة والنشا في نفخ الخدود وتسمين الوجه

الوجه مثله مثل أي منطقة في الجسم يجب الاهتمام بها لأنه إذا أهمنا سوف يصبح الشكل العام للنساء غير جميل على الإطلاق، وعلى الرغم من وجود الكثير من الكريمات التي تعمل على نفخ الخدود ولكنها ليس أمنة على البشرة كما ظهرت في الأونة الأخيرة عمليات البوتكس و الفيلر التي تعمل على نفخ أي منطقة في الوجه لكن هذه العمليات مكلفة للغاية ولا تستطيع أي فتاة إجرائها، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للوصول إلى النتيجة المطلوبة بدون أي مجهود ولا الدخول في أي عملية جراحية، ونحن سوف نقدم لكم مكونات كريم الخميرة والنشا في تسمين الوجه، تتلخص المكونات في:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في تسمين الوجه ونفخ الخدود

هذه الوصفة لا مثيل لها في الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وتتلخص المكونات في: