نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة بذور الكتان لعمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم الكثير من النساء مؤخرا بتجربة وصفات الشعر والعناية بالبشرة بالمكوناتا لطبيعية بشكل كبير، وذلك بسبب كون تلك المنتجات الطبيعية آمنة تماما على شعرك وجسمك، فهي لن تسبب لكي أي أضرار جانبية على عكس العديد من المكونات المختلفة التي تستخدم على الشعر وهي منتجات مصنعة لها آثار وأضرار جانبية على شعرك، فعلى الأغلب تلك المنتجات بعد مرور بعضا من الوقت تتسبب في حدوث تساقط للشعر مما يجعلك تدخلين في دوامة علاجات مختلفة لشعرك بعدما كنتي تبحثين فقط عن وسيلة لتنعيم الشعر، ولذلك ننصح دائما باستخدام المنتجات الطبيعية لكونها أكثر آمانا على شعرك.

وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر

لاستخدام وصفة بذور الكتان أحضري كمية من العطار وقومي بتطبيق الخطوات التالية لتحضير الوصفة:

تنقع بذور الكتان في الماء من المساء حتى اليوم التالي

في الصباح قومي بتصفية بذور الكتان من الماء حتى تحصلين على قوم الجل.

يمكن تصفية بذور الكتان بواسطة قطعة نظيفة من القماش أو الشاش لتحصلي على القوام المطلوب.

ضعفي الجل الناتج في الثلاجة لتبريده لمدة نصف ساعة.

ضعي بعضا من جل الصبار إلى جل بذور الكتان ويتم التقليب جيدا حتى يتجانسا مع بعضهما البعض.

قبل تطبيق الخطوات قومي بغسل شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

قومي بتمشيط شعرك من الجذور إلى الأطراف.

أبدأي في توزيع المزيج على جميع أطراف شعرك بدءا من فروة الرأس وصولا إلى جميع خصلات شعرك.

قومي بتغطية الشعر بواسطة الكيس البلاستيكي أو البونيه واتركيه على شعرك لمدة ساعتين تقريبا.

أحضري شامبو خالي من الكبريت.

بعد مرور الوقت اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المذكور للحصول على أفضل نتيجة.

يتم تكرار تلك الخطوات مرة كل أسبوعين للوصول إلى أفضل النتائج.

يمكن استخدام مغلي بذور الكتان عن طريق وضعها على النار لاستخراج الجل الموجود بداخلها ثم استخراجه بواسطة شاش أو قماشة نظيفة، ومن ثم مزجه مع زيت السمسم وتطبيق نفس الخطوات المذكورة للحصول على أفضل النتائج، مع العمل على تكرار تلك الوصفة بشكل متكرر كل أسبوعين للحفاظ على نضارة شعرك.