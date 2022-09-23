طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بألذ صوص بني وبهارات لذيذة وطعم تحفة

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عمر شويل - جدة يحتاج جسم الانسان الى تناول الفراخ لان الفراخ غني بالبروتينات اللازمة لإمداد طاقة الجسم، حيث تعتبر اللحوم في العادة هي من المأكولات التي لايمكننا الأستغناء عنها ويمكننا إدخال تلك اللحوم مع العديد من المأكولات الاخرى حيث يمكننا تناول الفراخ إما عن طريق حشوه بحشوة الفراخ المفرومة او إدخاله في ساندوتشات ويصبح بطعم ونكهة الشاورما وتباع جميع تلك الماكولات في المطاعم الخارجية باغلى الاسعار حيث تعتبر تلك المأكولات يمكننا عملها في المنزل بطعم لذيذ ورائع، وتوجد هناك نوع من انواع المأكولات الشهية والتي يقبل على تناولها العديد من الناس وهي وصفة كباب الحلة حيث يعتبر كباب الحلة من المأكولات ذات القيمة الغذائية الكبرى التي تتضمن اللحمة او الفراخ والخضروات وغيرها من المكونات والبهارات الاخرى. مكونات عمل كباب الحلة بالفراخ ثلاث صدور من الفراخ المقطعة قطع مكعبات.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الفلفل الاخضر كبيرة الحجم.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح الابيض.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارت المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من السبع بهارات.

كمية من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ عليكي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الزيت النباتي وضيفي ثلاث حبات من البصل بعد تقطيعه مكعبات وضيفي ثلاث حبات من الفلفل الاخضر والطماطم مكعبات وضيفي الملح والفلفل الاسود وضيفي الفراخ بعد تقطيعة مكبعات واتركي تلك المكونات.

بعد ذلك قومي بإضافة كمية مناسبة من الماء تغطي المكونات بقدر بسيط وعليكي بإضافة كمية من البهارات المختلفة والشطة التي قومنا بذكرها وعليكي بتغطية تلك الحلة جيدا حتى تنضج تماما في البخار وعلى النار العالية.

اتركي تلك الحلة على النار حتى تنضج وعند التأكد من نضجها قومي برفعها من على النار واتركيها حتى تبرد وقومي بتناولها بألذ طعم.

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