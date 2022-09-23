نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتغيري شكلك وتنفخي خدودك وتقضي على التجاعيد بشكل دائم بمكون سحري موجود في كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بديل البوتكس لنفخ الخدود وشد الوجه، كل سيدة وفتاة صغيرة تهتم بوجهها حيث أن الوجه هو من أهم أسرار جمال المرأة الظاهرة، لذلك على المرأة الاهتمام ببشرتها وتنعيمها وتقشيرها، تلجأ بعض السيدات إلى عمليات التجميل مثل البوتكس والفيلر وغيرها من عمليات التجميل الخاصة بالوجه حتى يبدو في مظهر جميل وجذاب، ولكن تأثير هذه العمليات ضار بالوجه على المدى البعيد، لذلك وفرنا لكي عزيزتي بعض الوصفات التي تعمل كبديل البوتكس و سنتعرف على هذه الوصفات في هذا المقال. بديل البوتكس لنفخ الخدود وشد الوجه وصفة الخميرة والزبادي لنفخ الخدود مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من الخميرة.

وملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

كوب من الزبادي. طريقة تحضير الوصفة نضع الزبادي والنشا في إناء ونخلطهم جيداً ومن ثم نضع البيكنج باودر والخميرة ونخلط جيداً حتى تترابط المكونات تماماً. ضعي الخليط علي وجهك لمدة 10 دقائق أو حتى يجف تماماً. اغسلي وجهك بالماء الفاتر. وصفة ماء الورد لنفخ الخدود مكونات الوصفة كوب من ماء الورد.

5 ملاعق من الحلبة المطحونة.

كوب من اللبن. طريقة تحضير الوصفة ضعي ماء الورد مع الحلبة في إناء متوسط الحجم واخلطي جيداً ومن ثم أضيفي اللبن وقلبي جيداً. ضعي الخليط على وجهك لمدة لاتقل عن الساعة ومن ثم اغسلي وجهك بالماء البارد. وصفة القرفة والفازلين لنفخ الشفايف مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

وملعقة كبيرة من الفازلين.

6 قطرات من زيت القرنفل الخام.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

وملعقة كبيرة سكر. طريقة تحضير الوصفة نحضر إناء متوسط ونضع فيه زيت الزيتون مع السكر ومن ثم ندهن الشفاة به لمدة 20 دقيقة، افركي الخليط بفرشاة الأسنان حتى يتم تفسير الشفاة قبل وصح الوصفة عليها. اخلطي القرفة مع الفازلين وضعي قطرات القرنفل ونقلب جيداً حتي تتجانس المكونات وتصبح كريمية القوام.

ضعي الوصفة على شفتيك وقومي بالتدليك لمدة 5 دقائق، ومن ثم اتركيه علي وجهك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. اغسلي شفتيك بالماء الدافئ. وصفة الخيار والعسل لتفتيح البشرة مكونات الوصفة 2 ثمرة خيار متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من عسل. طريقة تحضير الوصفة ضعي المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي واضربيهم جيداً حتى تتداخل المكونات وتتماسك. ضعي هذا الماسك على الوجه والرقبة مدة لا تقل عن النصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء البارد. ختامًا تعرفنا على عدة وصفات كـ بديل البوتكس لنفخ الخدود وشد الوجه وتمنح بشرة ولمعان ونضارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتغيري شكلك وتنفخي خدودك وتقضي على التجاعيد بشكل دائم بمكون سحري موجود في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.