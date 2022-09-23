نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه بصورة صحية وأفضل من مراكز العناية بالشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة الخميرة من أهم العناصر التي تعمل على فرد الشعر الخشن وتنعيمه بصورة سليمة وصحية ومفيدة لجميع انواع الشعر، وهو ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة بشكل كبير وذلك للحصول على شعر ناعم وطويل ومفرود، وذلك للحصول على أجمل إطلالة رائعة وجذابة لك سيدتي حيث يعتبر الشعر الناعم والطويل أحد أهم مظاهر الجمال لدي جميع السيدات والفتيات والشباب، وخلطة الخميرة تعتبر أحد أهم العناصر الطبيعية الهامة والآمنة على صحة الشعر وفروة الرأس بشكل كبير، والتي تساعد على فرد الشعر الخشن وتنعيمه بدون أي أضرار أو تلف للشعر وفروة الرأس، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يقمن بالذهاب إلى مراكز العناية بالشعر وذلك لفرد الشعر عن طريق استخدام المواد الكيميائية الضارة، والتي تعتبر أحد أخطر المستحضرات الكيميائية الضارة والتي تعمل على إصابة الشعر وفروة الرأس بالعديد من الأمراض الخطيرة والمعدية بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أفضل خلطة الخميرة الطبيعية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من مراكز العناية بالشعر، وذلك من خلال طريقتنا المذهلة والصحية والتي تتمتع بأنها آمنة وقليلة التكلفة المادية وذلك لعمل أفضل خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه. طريقة عمل خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن ومكوناتها المكونات سبعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض. طريقة التحضير عليكي أولا بتحضير وعاء، وضيفي عليه سبعة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة، وضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع وإضافة ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تختلط وتتجانس تماما، وبذلك تصبح هذه الخلطة جاهزة لوضعها على الشعر.

وقبل وضع هذه الخلطة في الشعر، عليكي بتمشيط الشعر.

أولا بالمشط الخشبي، وبعد ذلك قومي بتقسيمه إلى عدة أقسام.

بعد تقسيم الشعر إلى عدة أقسام، قومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر، وقومي بوضعها في الشعر من الجذور إلي الأطراف.

نترك هذه الخلطة على شعرك لمدة ساعة واحدة، ثم أغسلي شعرك بالشامبو المناسب لشعرك.

بعد غسيل الشعر بالشامبو المناسب، قومي بدهنه بزيت الخروع.

كرري هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع، وتصبح النتيجة واضحة وتحصلين علي شعر ناعم وجذاب في خلال سبعة ايام فقط.

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