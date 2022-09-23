نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد كيكة الزبادي بالقهوة بنكهة لذيذة ومميزة وبطريقة ناجحة بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الزبادي بالقهوة ، تتميز بنكهة مميزة ولذيذة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة وتتميز بواسطة المضرب الكهربائي بدون الكثير من الخطوات الصعبة، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات أو الصوصات مثل صوص الشوكولاتة أو الكراميل أو صوص القهوة بالحليب المميز.

كما يمكن تجربة تحضير وصفات مميزة عديدة في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة مثل طريقة عمل الليزي كيك، أو طريقة تحضير كيكة الشوفان المميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الزبادي بالقهوة في المنزل بكل سهولة.

مكونات كيكة الزبادي

تعد هذه الكيكة من أسهل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفر أغلبها في المطبخ وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب من الزبادي ١٢٥ جرام.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

أربع بيضات.

ظرفين من الفانيليا ١٦ جرام.

كوب من السكر ١٨٠ جرام.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع من الزيت ١٨٠ جرام.

كوب إلا ربع من الحليب ١٨٠ جرام.

ملعقتين من الخل ٣٠ جرام.

ثلاث أكواب من الدقيق ٣٥٠ جرام.

ظرفين من البيكنج بودر ٢٤ جرام.

٥٠ جرام من رقائق الشوكولاتة (الشوكليت شيبس).

صوص للتزيين.

طريقة التحضير

تتميز كيكة الزبادي بالقهوة بمذاق لذيذ ومميز وطريقة تحضيره تتم بواسطة المضرب الكهربائي وسنتعرف فيما يلي على طريقة إعداده خطوة بخطوة وهي كالتالي: