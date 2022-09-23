نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة بالبطاطس واللحم المفروم بعجينة هشه قطنية بمكونات غير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطيرة بالبطاطس واللحم المفروم حيث يمكن لهذا الطبق إطعام جميع أفراد الأسرة بسهولة. وأيضًا يمكن استكماله حسب رغبتك: الملفوف أو الفطر. يمكن أيضًا استخدام عجينة الخبز بشكل مختلف، على سبيل المثال ، يمكنك حشوة بدجاج اذا كنت من محبين الدجاج أو يمكنك حشوها بمنتجات مختلفة مثل جبن وخضروات وغيرها.

مكونات فطيرة بالبطاطس واللحم المفروم

400 غرام لحم مفروم

3 قطع من بصلة

3 قطع جزرة

قطعة واحدة البطاطس

3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس

خضروات حسب الرغبة

ملح

بهارات

2.5 كيلو جرام دقيق

3 قطع بيض الدجاجه

2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

خطوات تحضير الفطيرة

قبل البدء في الطهي، ضع جميع المنتجات على الطاولة، بعد أن قمت مسبقًا بقياس الكمية المطلوبة من الدقيق والخضروات واللحوم.

يُقشر الجزر ويُقطع بمبشرة ذات ثقوب صغيرة، ويُقشر البطاطس ويُقطع إلى شرائح رفيعة، ويُقطع الخضروات جيدًا. نلف اللحم من خلال مفرمة اللحم ونقلى لبضع دقائق في كمية صغيرة من الزيت النباتي، مع رش الملح والبهارات. بعد المعالجة الحرارية ، مرر مرة أخرى عبر مفرمة اللحم واتركه ليبرد.

اسلقي شرائح البطاطس لمدة 2-3 دقائق في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها في مصفاة حتى يمكن تصريف الماء الزائد. في الوقت نفسه ، نقلي البصل المفروم مع الجزر، بعد حوالي ثلاث دقائق نضيف محتويات المقلاة مع الأعشاب – نسكب القليل من الماء ونتركها على نار خفيفة لمدة 4-5 دقائق. نقسم الخضار الطرية إلى قسمين متساويين ونخلط مع البطاطس واللحم المفروم.

لنفعل العجينة: نسكب الكفير في الوعاء ونضيف الصودا – يقلب ويصر لمدة خمس دقائق.

ثم نقود البيض ونسكب الزيت والملح. ندخل الدقيق في أجزاء صغيرة ونعجن العجين مثل الفطائر. دهن الأطباق المقاومة للحرارة بالزيت واسكب ثلث العجين، وأغرق شرائح البطاطس فيه (اترك 7-10 قطع للزينة)، ومرة ​​أخرى العجين، والآن نوزع طبقة اللحم، والتي بالمثل “نغلقها” بالعجين .

نزين الجزء العلوي بالبطاطس ونعيد ترتيبها في الفرن لمدة 40-45 دقيقة (180 درجة).

استكمال باقي الخطوات

أخرجي الفطيرة برفق من الفرن واتركيه يبرد قليلاً في القالب، حوالي 10-15 دقيقة. بعد الاستخراج، نقوم بتقطيع المعجنات المعطرة والمشبعة إلى قطع صغيرة، ثم نرتبها على أطباق وننتقل إلى تذوقها. أتمنى لك وجبة شهية.