نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجمبري المسلوق والسمك بالجبن البارميزان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجمبري أو الروبيان هو أشهر المأكولات البحرية فى جميع انحاء العالم وخاصة المدن الساحلية مثل الاسكندرية وغيرها، ومن أهم الفوائد الذي يقدمها الجمبرى انها يحتوي على الكالسيوم والدهون المهمة للجسم، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل شوربة الجمبري فى البيت. مكونات شوربة الجمبري والسمك: ٥٠٠ جرام الروبيان متوسط مقشر.

١٠٠ جرام فيليه سمك هامور.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 عود كرفس مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

4 أكواب ماء.

2 قطعة ورق غار.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نص كوب كريمة سائلة.

بقدونس مفروم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الرف الشبكي ووضعه في وسط الفرن وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بإحضار صينية نقوم بتقشير الجمبري ووضع القشر في الصينية لمدة 30 دقيقة. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع القشر بعد تحميصه ووضعه في الخلاط وطحنه حتي يصبح ناعم وتصبح مثلا البودرة. نقوم بتقطيع فيليه السمك إلي مكعبات صغيرة إحضار وعاء ووضع الزبدة، والبصل، وتقليبهم حتي يلين ووضع الثوم، والكرفس، وتقليبهم حتي يلين الكرفس. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الماء والطماطم، ومعجون الطماطم وضربهم على سرعة متوسطة حتي تصبح صلصة ناعمة. نقوم بوضع ورق الغار، والملح، والفلفل، والبابريكا، والشطة، على البصل، والكرفس، وتقليبهم لمدة دقيقة ونقوم بوضع قشور الجمبري المطحون وتقليبهم لمدة دقيقة ووضع صلصة الطماطم وتقليبهم. وتركها لمدة 5 دقائق نقوم بتصفيه قشر الجمبري في مصفاة ناعمة حتي تصبح مرق الأساسي لشوربة جمبري، والسمك نقوم بوضع مرقة في الوعاء وتركها على نار متوسطة وتقليبهم حتي يغلي ووضع السمك، والجمبري، والسمك وتقليبهم لمدة 10 دقائق. إحضار طبق صغير ووضع النشا ووضع 1 كوب من الماء وتقليبهم حتي النشا تذوب ووضعها على شوربة السمك وتقليبها حتي تغلي الشوربة مرة ثانية. ونقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع شوربة الجمبري، والسمك، وتوزيع الكريمة على الشوربه وتقديمها مع عصير الليمون. مكونات سلطة الجمبري وجبن البارميزان: 7 حبات جمبري مقشر، ومنظف، ومسلوق.

50 جرام جبن بارميزان مبشور.

1 حبة طماطم مقطع.

4 أورق خس مفروم. مكونات الصلصة: 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمون.

رشة ملح.

رشة كمون. طريقة التحضير: نقوم بفرم أورق الخس فرم خشن ووضعها في طبق ووضع الطماطم المقطعة، والجمبري المسلوق، والمقالي مقطع طوليا. نقوم بتحضير صلصة وإحضار وعاء ووضع زيت الزيتون، وعصير الليمون، ورشة ملح، ووضع الصلصة فوق السلطة ووضعها جنب البارميزان فوقها وتقديمها.

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