نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح البطاطا الحلوة باللبن وجوز الهند فى الفرن بمذاق رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر نجاح البطاطا الحلوة باللبن تعتبر من الوصفات الشهية اللذيذة التي يفضلها الجميع سواء الكبار أو الصغار وذلك لمذاقها الرائع فهي من الوصفات المغذية المليئة بالفيتامينات وبالفوائد الرائعة والعناصر الغذائية المفيدة خاصة للأطفال الصغار، وذلك لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة مهمة لجسم الإنسان والتي تحميه من الأمراض المختلفة، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقوي جهاز المناعة وتحمي من السرطان وجيدة لصحة البشرة، لذلك يجب تحضيرها باستمرار في المنزل وتقديمها لجميع أفراد الأسرة للاستفادة من فوائدها العديدة، حيث يمكن تسويتها في الفرن أو على النار وإضافة المكسرات و جوز الهند، فهي من الوصفات المحبب والمفضل تقديمها لأسرتك اكثر في فصل الشتاء لتدفئتهم والاستمتاع بها كما يمكن التعرف على أسرار نجاح العزيزية باللبن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن سر نجاح البطاطا باللبن وجوز الهند. سر نجاح البطاطا الحلوة باللبن المكونات 2 كيلو من البطاطا الحلوة.

1 كوب من الماء.

1/2 كوب من السكر.

2 ونصف كيلو من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

2 كيس فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

5 ملاعق كبيرة من النشا. خطوات عمل البطاطا الحلوة باللبن القيام بغسل البطاطا وتقشيرها ثم قطعيها مكعبات. يتم إحضار حلة ويوضع فيها البطاطا والماء والسكر ثم يتم تركة على نار هادئة حوالي نصف ساعة حتى تنضج. ثم اهرسيها جيدا باستخدام الشوكة أوهراسة البطاطس حتى تصبح ناعمة و خالية من التكتلات. القيام بغلى اللبن وتحليته حسب الرغبة ثم ضعيه على البطاطا المهروسة و قلبيه جيدا. يتم وضع جوز الهند والفانيليا والسمنة و قلبي الخليط جيدا ثم ضعيه على نار عالية حتى تغلى. ثم ذوبي النشا مع قليل من الماء و صبيه على الخليط مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام سميك. كيفية تسوية البطاطا باللبن القيام بدهن الصينية بقليل من السمنة وصبي فيها الخليط ثم ادهني الوجه بملعقة من السمن.

يتم وضع الصينية في فرن ساخن على نار عالية حتى تحمر من الأسفل ثم شغلي الشواية حتى تصبح ذهبية اللون من الأعلى.

ثم أخرجيها من الفرن حتى تبرد تماما ثم قطعيها و قدميها.

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