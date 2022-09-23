أصنعي بنفسك أحلي صينية مكرونه بالبشاميل والدجاج وغرقانه بالصوص

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونه بالبشاميل والدجاج، المعروف أن البشاميل من ألذ الصلصات التي تضيف على الأطباق نكهة لذيذة منها طريقة عمل المكرونه بالدجاج والبشاميل والتي يمكن تحضيرها من خلال مكونات سهلة وبسيطة وبخطوات سريعة للحصول على طبق شهى من المكرونة بصوص البشاميل مع شرائح الدجاج. طريقة عمل المكرونه بالبشاميل والدجاج المكونات : كيلو من صدور الدجاج بدون عظم.

1 ½ كوب من الفطر.

كوب واحد من الذرة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة جوليان ” جوانح “.

2 ½ كوب من البشاميل.

و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. مكونات البشاميل : 2 كوب من الحليب السائل.

و2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن. طريقة التحضير : تقطع صدور الدجاج إلى قطع مربعة متوسطة الحجم. يحمر البصل في زيت الزيتون ومن ثم يضاف إليه الملح والفلفل الأسود مع الفطر والذرة مع التقليب حتى يذبل البصل ويصفر لونه ثم يضاف إلى الخليط قطع الدجاج ويقلب حتى تمام النضج. يجهز البشاميل من خلال وضع السمن أو الزبد في قدر على النار ويضاف إليها الدقيق مع ضرورة التحريك باستمرار لمنع التكتلات. يترك على نار هادئة مع التحريك حتى تظهر فقاعات ومن ثم يرفع الخليط من على النار ويضاف إليه الحليب مع الاستمرار في التحريك. يضاف صوص البشاميل على الدجاج وتترك معه حتى الغليان. يقدم الدجاج مع البشاميل في طبق مع المكرونة. صينية الدجاج بصلصة البشاميل المكونات: دجاجة كبيرة مقطعة لأربع أجزاء.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ثمرة جزر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 عود من الكرفس مقطع لشرائح طويلة رفيعة.

أوراق من البقدونس.

ورقة غار.

ملعقة كبيرة من الملح.

½ ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

½ ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

4 أكواب من صوص البشاميل الساخن.

حبة واحدة طماطم.

2 ملعقة كبيرة من الزبد. طريقة التحضير : تغسل الدجاج بالماء والملح الخشن ومن ثم يغمر في وعاء به ماء. يوضع القدر على النار ويضاف إليه ورق الغار مع الملح والفلفل وباقي المكونات وتترك حتى تنضج الدجاج. ترفع الدجاج من المرق وتترك جانبًا. ثم تقشر البطاطس وتقطع شرائح وترص في قاع الصينية ومن ثم يوزع عليها صوص البشاميل. تقطع الدجاج الى قطع طويله رفيعه ويضاف لها كوب من البشاميل وتخلط مع المكونات جيدًا ومن ثم تفرد الدجاج فوق الطماطم. يوزع البشاميل على وجه الصينية وتوضع الصينية على الرف الأوسط من الفرن وتترك لمدة ⅓ ساعة حتى تتحمر من الأعلى. تقدم الدجاج مع البشاميل مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة. تعرفنا من خلال ما سبق على أكثر من طريقة عمل المكرونه بالدجاج والبشاميل بمكونات سهلة وبسيطة وخطوات سريعة.

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