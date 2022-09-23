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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سندويتش الجبنة الجاهزة الرائع بمجموعة من المقادير البسيطة بخطوات سريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر سندويتش الجبنة الجاهزة من أنواع الساندوتشات المميزة التي يعشقها الجميع، وهو نوع من المعجنات السريعة التي يتم تحضيرها في أي وقت، ويعتمدون عليه كوجبة خفيفة في الجامعات والمدارس وغيرها، وتختلف طريقة حشوه من شخص لآخر على حسب رغبة كل واحد، وتتميز هذه الوجبة بمذاق مختلف ولذيذ يختلف عن كثير من المعجنات، والمعجنات بشكل عام لا يستغني عنها أي منزل فهذه الوصفة يمكن تناولها في وجبة الإفطار أيضاً أو في أي وقت، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل سندويتش الجبنة والتعرف على خطوات تحضيره بالتفصيل عبر موقع ثقفني الاخباري.
مكونات عمل سندويتش الجبنة
تعتبر مكونات عمل سندويتش الجبنة من المكونات الغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- لبن دافئ ( على حسب العجينة).
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- جبنة ( أي نوع على حسب المتوفر ) للحشو.
للتغليف
- ٢ ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- ثلث كوب من الماء.
- سمسم.
طريقة الإعداد والتحضير
تتنوع طرق عمل المخبوزات على حسب رغبة كل فرد فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء وننخل له كمية الدقيق المطلوبة ونضيف عليه الملح والخميرة الفورية والسكر ونقلب.
- ثم نضع الزيت على المكونات السابقة ونقلب حتى تتشرب الزيت جيداً.
- بعد ذلك نضيف اللبن الدافئ ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة ونغلفها بالزيت.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها ثم نقسمها إلى الحجم المناسب.
- نشكل العجينة كورات ونفردها بالنشابة على سطح مستوي ونضع بداخلها الحشوة ونطبق طرفين العجينة.
- ثم نلفها على شكل رول ونغلقها جيداً ونغمس الوجه في خليط العسل والماء ثم نضعها في السمسم.
- نضع العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يخمر مرة أخرى.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي.
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