نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الفينو الطري بسر الخلطة الأصلية له في المخابز لسندويتشات المدرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الفينو الطري ، الخبز الفينو من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كافة الأوقات وخاصة مع اقتراب الدراسة وحاجة الأمهات إلى عمل اللانش بوكس للأطفال في المدرسة، ومع غلاء الأسعار وصغر حجم الخبز أصبح من الممكن أن تقوم الأمهات بتحضيره في المنزل بعد معرفة الأسرار التي يمكن عن طريقها الحصول على خبز فينو طري وهش بدون مواد صعبة غير متوفرة في المنزل، ويمكن أيضًا تشكيله بأشكال متعددة لترضي الأطفال جميعًا وتساعدهم على تناول الطعام، نظرًا لأن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي تساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة لاستكمال اليوم، وغالبا ما يفضل الأطفال تناول السندويتشات المصنوعة من خبز الفينو للسهولة في تناوله مع مذاقه المحبب لهم.

طريقة عمل خبز الفينو الطري

يزداد الطلب على خبز الفينو من المخابز مع كل يوم من أيام الدراسة ودائمًا ما تجد الأمهات صعوبة في الحصول على الخبز الطازج في كل وقت للصعوبة في النزول أو لتلفه سريعا وغير ذلك من الأسباب، ولذا مع معرفة أسرار تحضير خبز الفينو بتخميره جيدًا والحفاظ عليه هشًا بعد الخبز أصبح من الممكن تحضيره بأشكال مختلفة لحشوه بالحشوات العديدة.

ويمكن تحضير خبز الفينو عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو من دقيق الفينو.

كوب من السكر الأبيض.

معلقة ونصف من الخميرة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

خطوات تحضير الخبز