أطعمة تساعد في علاج اضطرابات المعدة المفاجئة

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عمر شويل - جدة هناك بعض أنواع الأطعمة التي قد نلجأ إليها في علاج اضطرابات المعدة المفاجئة، حيث قد يعاني الشخص ببعض الأعراض الصحية المفاجئة خاصة في المعدة دون سابق إنذار، خاصة في حالة تناول الشخص لنمط غذائي متغير عن المعتاد أو في أوقات غير الأوقات التي اعتاد على تناول الطعام بها، مما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي.

أطعمة تساعد في علاج اضطرابات المعدة

تساعد بعض الأطعمة على تخفيف حدة الآلام الناتجة عن اضطرابات المعدة ومنها الأرز وبعض الأطعمة التي تحتوي على النشويات مثل البطاطس والشوفان، والأرز باللبن بدون سكر، حيث يعمل على تلطيف بطانة المعدة، كما أنه سهل الهضم، ويعد بمثابة وصفة مثالية للمعدة، وكذلك بعض أنواع العصائر مثل عصير التفاح، والذي يحتوي على مادة البكتين والتي تعمل على تحسين عملية الهضم وعلاج الإسهال، وكذلك بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والبابايا، والبابونج والنعناع، وبذور الكتان.

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تنظيم الإشارات الخاصة بالجهاز العصبي داخل المعدة، ويعد المشروب الأمثل في حالات الغثيان والقيء والتي تصاحب اضطرابات المعدة، حيث يساعد على عملية تفريغ المعدة، مما يعمل على التقليل من مشكلة الغثيان والقئ.

النعناع

تحدث اضطرابات المعدة احيانا نتيجة متلازمة القولون العصبي، وفي هذه الحالة يعد النعناع هو المشروب الأمثل لعلاج هذه الاضطرابات، حيث يعمل على تخفيف حدة الألم الناتج عنها، كما أنه يساعد على التخلص من غازات المعدة والانتفاخ، فهو يلعب دور كبير في تهدئة الأمعاء واسترخاء العضلات، مما يعمل على التقليل من شدة التشنجات التي تتسبب في الشعور بالألم، والإسهال.

البابونج

يعد البابونج من الأعشاب المفيدة والتي تستخدم في علاج اضطرابات المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي، وفي الشعور بألم في المعدة، فهو من الأعشاب التي تعمل على التقليل من فرص التعرض للغثيان والقيء، فهو يعمل على تهدئة المعدة، والحد من الشعور بالآلام، وحل مشكلة عسر الهضم وطرد الغازات.

علاج اضطرابات المعدة بتناول بذور الكتان

بذور الكتان هي نوع من أنواع البذور الليفية الصغيرة تعمل على تنظيم حركة المعدة والأمعاء، وعلاج مشكلة الإمساك، وتخفيف الشعور بآلام البطن، كما أنها تعمل على الوقاية من الإصابة بتقرحات المعدة، كما أنها تحد من الإصابة بالتشنجات المعوية.