افضل طريقة لحلى المدلعة المصرية بمقادير مظبوطة وبمذاق لذيذ

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عمر شويل - جدة افضل طريقة لحلى المدلعة المصرية تعتبر من الحلويات الشهية الشهيرة التي ظهرت في المطبخ المصري والمتعارف عليها بالأخص في محافظة الغربية و أصبحت منتشره في كل أنحاء مصر، حيث أنها من الوصفات السهلة البسيطة التي يتم إعدادها بمكونات بسيطة وموجودة ومتوفرة دائما في كل منزل، حيث تشتهر تقديمها خاصة في شهر رمضان المبارك، ويتم تقديمها في المناسبات والعزومات، حيث تعتمد مكوناتها على الكنافة والبسبوسة وصوص الشوكولاتة، حيث أنها من الحلويات التي بعشقها الجميع لمذاقها المتميز وخاصة الأطفال، وذلك لأنها شهية ولذيذة وذات مذاق رائع كما يمكن التعرف على طريقة البسبوسة بالقشطة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن افضل طريقة لحلى المدلعة. افضل طريقة لحلى المدلعة المصرية المكونات طبقة البسبوسة 3 أكواب من دقيق السميد.

¾ كوب سمن مذاب أو زبدة.

1 كوب حليب.

1 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. طبقة الكنافة ¼ 1 كوب كنافة.

¼ كوب سكر بودرة.

½ كوب سمن مذاب أو زبدة. لتحضير القطر 1 كوب ماء.

1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون. الحشو والتزيين 300 غرام كريم شانتيه.

4 ملاعق مكسرات مطحونة.

200 غرام كراميل.

100 غرام شوكولاتة سائلة.

150 غرام قشطه بلدي.

2 حبة مانجو مقطعة شرائح. خطوات عمل حلى المدلعة تحضير البسبوسة القيام بإحضار بوله عميقة كبيرة ونضع بها السميد مع السكر ثم ضيفي إليهم جوز الهند واخلطيهم جيدا وافركيهم باليد جيدا ثم بعد ذلك قومي بإضافة الحليب مع السمن وقلبي المكونات سويا. يتم إحضار صينية مبطنة بداخلها ورق زبدة مدهونة بالسمن. ثم بعد ذلك ضيفي إلى الصينية خليط البسبوسة وافردي الخليط جيدا في الصينية ثم بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركي الصينية في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي من الأسفل والأعلى. تحضير القطر القيام بإحضار حلة نضع بها السكر والماء على نار هادئة حتي الغليان.

ثم نضيف عصير الليمون وبعد نصف دقيقة نرفعه عن النار .

يتم إضافة نصف كمية القطر الساخن إلى البسبوسة الساخنة ونتركها جانبا. تحضير الكنافة القيام بتقطيع الكنافة ثم إضافة السكر البودرة مع السمن وتقلبيهم جيدا حتى تتشرب الكنافة السمن مع السكر. يتم إحضار صينية أخرى نفس قياس صينية البسبوسة مبطنة بورق الزبدة مدهونة بالسمن ثم بعد ذلك ضيفي خليط الكنافة ووزعيه جيدا في الصينية. ثم بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن حتى تكتسب اللون الذهبي من الأسفل والأعلى وبعد ذلك ضيفي إليهم باقي كميه الشربات الساخنة المتبقية وبعد ذلك استخدمي أطراف ورق الزبدة وقومي بإخراج الكنافة من الصينية. كيفية رص طبقات حلى المدلعة القيام بوضع الكنافة في طبق للتقديم ثم ضعي عليها كريم شانتيه ووزعيها جيدا ورشي عليها القليل من المكسرات والمانجو والقشطة .

ثم ضعي طبقة البسبوسة ثم طبق أخرى من الكريم شانتيه وبعد ذلك ضيفي الكراميل ووزعيه جيدا بشكل متساوي ثم زيني المدلعة بالشوكولاتة السائلة وقدميها.

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