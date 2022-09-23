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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم الطبيعي الليلي بديل البوتوكس المعالج للتجاعيد والخطوط الدقيقة، إليكي سيدتي كيفية تحضير كريم أوراق الغار المضاد للشيخوخة فهو يقضي على التجاعيد في الجبين وحول العينين والفم، سنحتاج إلى أوراق الغار كمكون أساسي فهي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة البشرة، لذلك فهي تشد البشرة وتجعل التجاعيد تختفي كما أنها تخلص البشرة من الاجهاد وتنظف مساماتها، كذلك تمنح البشرة المظهر الشبابي والحيوي والنضارة الملحوظة، نحتاج أيضاً إلى جل الألوفيرا فهو يمنع ظهور علامات التقدم في السن ويرطب البشرة بفاعلية. الكريم الطبيعي الليلي بديل البوتوكس يتكون الكريم من العناصر التالية: 10 من أوراق الغار.

3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة عسل.

قطرات من فيتامين ه‍.

ماء. كريم معالج للتجاعيد والخطوط الدقيقة ضع أوراق الغار في إناء معدني ويمكنك إستخدام أوراق الغار الطازجة أو المجففة وأضف إليها كوب من الماء.

ضع أوراق الغار تغلي على النار لمدة 10 دقائق إلى أن يتغير لون الماء إلى اللون الأخضر.

قم بتصفية أوراق الغار المغلية وضع المحلول الناتج في وعاء وأضف إليه النشا ثم امزج جيداً إلى أن يذوب النشا في المحلول. طريقة تحضير الكريم اسكب المزيج في إناء معدني وضعه على نار هادئة جداً مع تقليب المزيج بإستمرار إلى أن يتحول إلى مزيج كريمي.

اترك المزيج يبرد قليلاً ثم ضعه في وعاء وأضف إليه جل الألوفيرا ثم امزج جيداً.

أضف العسل وبضع قطرات من فيتامين ه‍ ويمكنك استبداله بإضافة القليل من زيت اللوز الحلو ثم تمزج مرة أخرى. طريقة تطبيق الكريم على البشرة احتفظ بالكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق ويبقى صالح للاستخدام لمدة أسبوع في الثلاجة.

طبق هذا الكريم على بشرة نظيفة في المساء قبل النوم ثم دلك بشرتك جيداً حتى تمتص الكريم.

اترك الكريم على بشرتك حتى الصباح ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر والغسول الخاص بك.

كرر تطبيق هذا الكريم بشكل يومي ومن الأسبوع الأول ستحصل على بشرة مشدودة ونضرة بشرة صافية وبدون تجاعيد.

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