كيفية عمل بسكوت الشوفان بمكونات بسيطة وبطعم لا يقاوم

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عمر شويل - جدة كيفية عمل بسكوت الشوفان بمكونات بسيطة يعتبر من أنواع الحلويات الغير مضرة بالجسم حيث يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية وذلك لأنها من الوصفات التي بها ألياف وتقوم بالهضم وتساعد علي الحرق، وأيضا مفيد في مكافحة مرض السكري والتحكم بالشهية والعناية بالبشرة، حيث تحتوى حبوب الشوفان على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم و التي تمده بالطاقة اللازمة، حيث أنه سهل وسريع في تحضيره ومغذى لا يأخذ وقت ولا مجهود ومكوناته بسيطة وغير مكلفة، حيث يمكن صنعة بالمنزل دون اللجؤ إلى شرائها من الخارج ويقدم مع الشاي أو القهوة، حيث يحتوى الشوفان على نسبة كبيرة من البروتين و الألياف و الدهون الصحية التي تمد فترة الشعور بالشبع و تستهلك وقتا أطول للهضم كما يمكن التعرف على خطوات عمل بسكوت السوكسية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية عمل بسكويت الشوفان. كيفية عمل بسكوت الشوفان بمكونات بسيطة المقادير 2 كوب شوفان.

1 كوب دقيق.

1 كيس فانيليا.

1 بيضة.

1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

1/2 كوب زبدة.

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب ماء. خطوات عمل البسكوت القيام بإحضار بوله نضع بها الشوفان وفوقة الدقيق والملح ونقوم بتقليبهم معا. يتم تجهيز العجان ونقوم بإضافة السكر والزبدة ونقوم بتشغيل العجان. ثم ضيفي الفانيليا أثناء تشغيل العجان ثم نضع الدقيق مع الشوفان والملح في العجان بالتدريج أثناء عمل العجان. القيام بالاستمرار في العجن وإضافة ربع كباية مياه في العجان حتي تري أن العجينة قد بدأت في الامتزاج جيدا. ثم نخرج العجين من العجان ونقوم بتقسيمه قطع حسب شكل البسكوت إذا كان مربع أو مدور حسب ماتفضلينة. يتم إحضار صينية كبيرة نقوم بوضع ورق زبدة أو رشه دقيق حسب اللي موجود. ثم نقوم بوضع قطع العجين في الصينية لتكون جاهزة لدخول الفرن. القيام بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ونضع فيه الصينية لمدة حوالي من عشر دقائق إلي ربع ساعة. ثم نخرج بسكوت الشوفان من الفرن ويترك ليبرد ويقدم للأولاد. خطوات هامة لنجاح بسكوت الشوفان يتم رص وحدات البسكوت على مسافات متباعدة لأنها ستمدد أثناء عملية الخبز بسبب البيكينج باودر.

القيام بإدخال البسكوت في فرن ساخن لذلك احرصي على تشغيل الفرن قبل البدأ في تحضير المكونات.

يتم بعد نضج بسكوت الشوفان اتركيه ليبرد تماما بدون أن تغطيه حتى يحافظ على قرمشته.

ثم يمكن استبدال الزيت بالزبدة في الوصفة أو العكس.

ثم يمكن إضافة ملعقة من الكاكاو لعمل بسكوت الشوفان بالشيكولاتة.

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