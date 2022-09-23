نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الدجاج السريعة بطعم وتتبيله محلات الشاورما الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاورما الدجاج السريعة بطعم وتتبيله محلات الشاورما الجاهزة ميل الأطفال والشباب إلى تناول هذه الوجبة السريعة حيث لها طعم ومذاق غاية في الجمال لذلك تبحث كل سيده منزل عن طريق عمل شاورما الدجاج نقدم لكم اليوم أسرع وأسهل طريقه لعمل تتبيلة الدجاج اذا كانت الفتيات أو ربات البيوت ترغب في الحصول على أفضل طريقة لعمل الشاورما الفراخ فينبغي تحديد الطريقة المثالية التي يفضل تناولها حيث يوجد العديد من شاورما الفراخ منها السوري أو شاورما فراخ لبناني.

تتبيله شاورما الدجاج بالزبادي

للحصول على شاورما دجاج بطعم ومذاق مميز ومختلف عن الآخرين مثل المحلات الجاهز والمطاعم من الضروري أحضار المكونات التالية:

أحضار ملعقة طعام كبيرة من بهارات الشاورما متواجدة عند العطار.

ملعقة كبيرة كاتشب.

طماطم مقطعة شرائح.

نصف ملعقة كبيرة من الهيل الناعم. بصلة واحدة مقطعة شرائح.

عدد فصين الثوم مهروسين.

فلفل اخضر ألوان ومقطع شرائح.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تحضير شاورما الدجاج مثل محلات الجاهزة والمطاعم

تحضير شاورما الدجاج بالزبادي يمكن عملوها من خلال المكونات السابقة بالخطوات التالية.

نأتي بوعاء عميق ونضع فيه عصير الليمون وعلية الزبادي وزيت الزيتون نقلب المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم ملعقه الكاتشب والفلفل الأسود والملح والثوم والهيل الناعم. تقلب المكونات حتى تصبح مزيج واحد لتكون تتبيله الشاورما. نضيف اليهم شرائح الدجاج المقطعة ونقلب ونغطي الوعاء بكيس استرتش. يترك في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب شرائح الدجاج من التتبيله. نحضر مقلاة بها زيت نباتي نقي وتوضع على نار متوسطة الحرارة وعندما يسخن الزيت نضع الشاورما المتبلة ونقلب جيدا وعند القرب من التسوية نضع الفلفل الأخضر والألوان والبصلة ثم الطماطم حتى نضوج شاورما الدجاج. شاورما الدجاج يمكن تقديمها بجانب البطاطس المحمرة وسلطة الزبادي والخبز البلدي أو حسب ما يحلو لكم كما يمكن تناول بعض المخللات بجانب الشاورما.

يمكن أن نضع الشاورما على أطباق الفته أو تقديمها مع الثومية أو مع السلطات بشكل عام كما يمكن وضع الشاورما في خبز الصاج حيث يعد من افضل أنواع الخبز الذي يفضل تناوله مع الشاورما كما يمكن فرد الخبز ونضع حوله الشاورما ونضيف إليه الجبن المبشور أو البطاطس المحمرة ثم نقوم بلف الساندويتش ونضعه في الفرن قليلا لذلك سوف نتناول أطيب مذاق للشاورما كما يمكن تقديمها في الغذاء أو العشاء.