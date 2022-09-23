طريقة عمل بسكويت الشاي الهش ومقرمش وبمكونات إقتصادية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت السادة، يعرف بإسم بسكويت الشاي الذي يعتبر وجبة صباحية فالبعض لا يمكن الاستغناء عنه مع فنجان القهوة أو الشاي أو العصير للأطفال، وسوف نوضح لكم أسهل طريقة لتحضيره في المنزل بمكونات سهلة واقتصادية. طريقة عمل بسكويت السادة سوف نوضح المقادير والخطوات اللازمة لإعداد بسكويت سادة ناجح فيما يلي:

المقادير كوبين إلا ربع من الدقيق.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

نص كوب سكر بودرة.

نص كوب زبدة لينة أو سمنة (بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة كبيرة من الزيت.

كيس فانيليا بودر أو معلقة من الفانيليا السائلة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير: يتم تجهيز الدقيق وإضافة كلام من رشة الملح والبيكنج بودر و مزجهم معاً جيداً. في العجان أو بالمضرب الكهربائي نقوم بخلط البيضه و كيس الفانيليا والسكر البودرة نضربهم لمدة 5 دقائق إلى أن يصير لونهم فاتح. ثم بعد ذلك إضافة الزبدة والزيت ونضربهم لمدة 5 دقائق إلى أن يصير كريمي وفاتح. يضاف الدقيق تدريجياً ويتم العجن باستخدام اليد ليمتزج الدقيق مع الخليط جيداً. يتم العجن حتى يتم الوصول لملمس عجين طري ومتماسك. يتم إحضار صينية ونضع ورق زبدة بها، من الممكن استخدام قوالب أشكال لتشكيل البسكويت عليه ووضعه بالصينية. في فرن سخن يتم وضع البسكويت علي حرارة 180 لمدة 15 دقيقة ولا يترك لفترة طويلة والاستمرار في ملاحظة الصينية حتى تخرج من الفرن. يتم تشغيل الشواية لمدة دقيقة بيحصل البسكويت على لون ذهبي. يتم ترك البسكويت يبرد ثم بألف هنا وشفا. من الممكن حفظ البسكويت في علبة مغلقة حتى لا ينشف. ملاحظات مهمة لضمان بسكويت شاي ناجح لابد من التأكد أن تكون جميع المكونات الخاصة بأعداد البسكويت بدرجة حرارة الغرفة.

إذا كنت ترغبين في إضافة طعم الكاكاو إلى خليط البسكويت يتم إضافة كوب من الكاكاو الخام بدلا من كوب من خليط الدقيق المخصص.

لابد من عدم ترك البسكويت في الفرن وملاحظته بشكل مستمر حتى لا يحترق.

وهكذا نكون وضحنا في مقال طريقة عمل بسكويت السادة والمقادير وخطوات الإعداد لإنتاج بسكويت شاي ناجح لا يمكن مقاومة طعمه من قبل الكبار أو الصغار وبألف هنا وشفا.

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