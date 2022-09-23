بوريك بالجبنة لذيذ وشهي للمدارس اقتصادي بالمنزل كالجاهز

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عمر شويل - جدة بوريك بالجبنة لذيذ وشهي للمدارس اقتصادي يحضر في المنزل كالجاهز، مع اقتراب المدارس تحتار الأمهات في تحضير طعام صحي متنوع للأطفال، لذلك سوف نقدم لكل أم أسهل وأفضل طريقة لعمل بوريك بالجبنة، كما أن هناك أطفال لا تتناول الساندوتشات بالمدرسة، يمكن للأم أن تقوم بعمل بديل الساندوتش بوريك بالجبنة لذيذ وشهي في المنزل، يجب علي كل أم متابعة موقعنا للتعرف علي طريقة عمل بوريك بالجبنة لذيذ وشهي خطوة خطوة.

مكونات بوريك بالجبنة لذيذ وشهي

هناك مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل لإعداد بوريك صحي ولذيذ للأطفال تكون كالأتي:

نأخذ من الدقيق الأبيض كمية مقدارها 4 أكواب.

نحضر من الزبدة معيار واحد كوب فقط.

نعد من الخميرة الفورية مقدار ثلاث ملاعق صغيرة، أي كيس من الخميرة الفورية تقريبا.

نأخذ من الملح ملعقتين صغيرتين.

تجهيز ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

إعداد أي نوع من الجبنة لذيذ وموفر للحشو.

إحضار ماء دافئ للعجن.

للتزيين نحضر بيضة وسمسم أو حبة البركة.

خطوات عمل البوريك في المنزل