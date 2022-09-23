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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريك بالجبنة لذيذ وشهي للمدارس اقتصادي بالمنزل كالجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة بوريك بالجبنة لذيذ وشهي للمدارس اقتصادي يحضر في المنزل كالجاهز، مع اقتراب المدارس تحتار الأمهات في تحضير طعام صحي متنوع للأطفال، لذلك سوف نقدم لكل أم أسهل وأفضل طريقة لعمل بوريك بالجبنة، كما أن هناك أطفال لا تتناول الساندوتشات بالمدرسة، يمكن للأم أن تقوم بعمل بديل الساندوتش بوريك بالجبنة لذيذ وشهي في المنزل، يجب علي كل أم متابعة موقعنا للتعرف علي طريقة عمل بوريك بالجبنة لذيذ وشهي خطوة خطوة.
مكونات بوريك بالجبنة لذيذ وشهي
هناك مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل لإعداد بوريك صحي ولذيذ للأطفال تكون كالأتي:
- نأخذ من الدقيق الأبيض كمية مقدارها 4 أكواب.
- نحضر من الزبدة معيار واحد كوب فقط.
- نعد من الخميرة الفورية مقدار ثلاث ملاعق صغيرة، أي كيس من الخميرة الفورية تقريبا.
- نأخذ من الملح ملعقتين صغيرتين.
- تجهيز ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.
- إعداد أي نوع من الجبنة لذيذ وموفر للحشو.
- إحضار ماء دافئ للعجن.
- للتزيين نحضر بيضة وسمسم أو حبة البركة.
خطوات عمل البوريك في المنزل
- نقوم بإحضار كوب زجاجي نسكب فيه كمية الخميرة والسكر مع الماء الدافئ ونقلبهم جيدا مع بعض، ثم نتركها تخمر.
- نحضر وعاء كبير للعجن نسكب فيه جميع المكونات من دقيق وزبدة وملح ونمزجهم معا، ثم نضع عليهم كوب الخميرة.
- نخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نضيف باقي الماء الدافئ بالتدريج مع العجن المستمر، حتي تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نغطي هذه العجينة جيدا ونتركها تختمر.
- عندما تختمر نقوم بتقسيم العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نضيف إلي كل كرة الحشو ثم نلف العجينة لنغلقها.
- نشعل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة نتركه يسخن، ثم نحضر صاج الفرن مدهون بالزيت أو صنية، ثم نرص بها كرات البوريك.
- ندهن وجه البوريك بالبيض المضروب بالفانيليا ونضيف السمسم أو حبة البركة أو الإثنين معا.
- ندخل الصاج أو الصنية الفرن لمدة ربع ساعة أو حتي يصبح لونها ذهبي.
- نخرجه من الفرن ونقدمه مع شاي أو حليب علي الفطار، وممكن أن يكون وجبة أفطار للأولاد صحية بالمدرسة بديل الساندوتش.
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