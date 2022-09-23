نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع الشوفان بالتمر اصنعي سناكس مغذي وصحي ومفيد لبين الوجبات بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أصابع الشوفان بالتمر من الحلوى الصحية، والتى يمكنك تقديمها كوجبة أفطار صحية ومتكاملة أو يمكنك تقديمها كسناكس مغذي ومفيد يصلح لبين الوجبات، وذلك لما يحتوي عليه من مكونات تمد الجسم بالطاقة والنشاط وكذلك لا تتسبب فى زيادة الوزن لأن بها شوفان فهو من الحبوب التى تعطى إحساس بالشبع لفترة طويلة، وهذه الحلوى غنية بالعراق الحرارية التى تمد الجسم بالحيوية والنشاط لذلك ننصحك بإعطائها للأطفال فى المدارس لكى تساعدهم على إكمال اليوم الدراسي بتركيز ونشاط، لذا سوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أصابع الشوفان بالتمر المغذية والصحية بالتفصيل.

مكونات أصابع الشوفان بالتمر

تتكون أصابع الشوفان بالتمر من مجموعة من المكونات الصحية والمفيدة جداً للجسم فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيما يلي:

كوب من الشوفان.

ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

١/٤ كوب من الفول السوداني.

٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.

نصف كوب من المكسرات.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

٢ كوب من التمر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل أصابع الشوفان بالتمر من أسهل الوصفات السريعة لعمل السناكس ولا تحتاج الى مجهود كبير فى تحضيرها وهى كالتالي: