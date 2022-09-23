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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع الشوفان بالتمر اصنعي سناكس مغذي وصحي ومفيد لبين الوجبات بدون فرن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر أصابع الشوفان بالتمر من الحلوى الصحية، والتى يمكنك تقديمها كوجبة أفطار صحية ومتكاملة أو يمكنك تقديمها كسناكس مغذي ومفيد يصلح لبين الوجبات، وذلك لما يحتوي عليه من مكونات تمد الجسم بالطاقة والنشاط وكذلك لا تتسبب فى زيادة الوزن لأن بها شوفان فهو من الحبوب التى تعطى إحساس بالشبع لفترة طويلة، وهذه الحلوى غنية بالعراق الحرارية التى تمد الجسم بالحيوية والنشاط لذلك ننصحك بإعطائها للأطفال فى المدارس لكى تساعدهم على إكمال اليوم الدراسي بتركيز ونشاط، لذا سوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أصابع الشوفان بالتمر المغذية والصحية بالتفصيل.
مكونات أصابع الشوفان بالتمر
تتكون أصابع الشوفان بالتمر من مجموعة من المكونات الصحية والمفيدة جداً للجسم فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيما يلي:
- كوب من الشوفان.
- ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
- ١/٤ كوب من الفول السوداني.
- ٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- نصف كوب من المكسرات.
- ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ٢ كوب من التمر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل أصابع الشوفان بالتمر من أسهل الوصفات السريعة لعمل السناكس ولا تحتاج الى مجهود كبير فى تحضيرها وهى كالتالي:
- نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها شوفان ونقلب بإستمرار حتى يتحمص ولا يحترق.
- بعد ذلك نضيف عليه ملعقتين جوز الهند ونقلب ثم نضيف عليهم السوداني والمكسرات ونستمر فى التقليب حتى يتحمصوا.
- نحضر طبق كبير ونضع به خليط المكسرات المحمصة السابق ونضيف عليه التمر وملعقتين الزبدة وبذور الكتان وبذور الشيا وربع ملعقة الحبهان أو الهيل.
- نقلبهم مع بعض كويس جداً حتى يختلطوا تماما ويصبح مثل المعجون.
- نجهز صينية مربعة ونفرشها بورق الزبدة ونفرد بها الخليط السابق ونساويه كويس.
- بعد ذلك ندخله الثلاجة ونتركه لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل.
- ثم نخرجه من الثلاجة ونقوم بتقطيعه على شكل أصابع طويلة أو نقسمها من النصف ليصبح شكلها مناسب للتقديم.
- يمكنك الإحتفاظ بها داخل علبة محكمة الغلق أو نضعها على طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.
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