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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير بيتزا سريعة بدون فرن وبدون خميرة أو تخمير بمكونات من المنزل تحضير خلال دقائق، لا شك أن البيتزا أحد أشهى الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، ولكنها تستغرق الكثير من الوقت لتحضيرها في المنزل، لذا نقدم لكم اليوم بيتزا الميكروويف التي يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة بدون الحاجة إلى إضافة الخميرة وإنتظار وقت التخمير وتستغرق دقائق محدودة لتحضيرها.

بيتزا سريعة بدون فرن وبدون خميرة

نحتاج لتحضير وصفة اليوم المكونات التالية :

1 كوب من الدقيق متعدد الإستخدام.

1 ملعقة ونص صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلث كوب من الحليب.

بيتزا بدون تخمير بمكونات من المنزل

يوضح الدقيق في وعاء عميق ثم يتم إضافة البيكنج بودر والملح إليه ثم يتم الدمج جيداً بين تلك المكونات الجافة، ثم يتم إضافة كمية الحليب والتي يمكن أن تزداد أو تقل ملعقة أو ملعقتان حسب نوع الدقيق، حيث يتم الدمج بالملعقة في البداية ثم يتم العجن، إذا وجدت أثناء العجن صعوبة في تجميع العجين إلى قطعة واحدة فهذا يدل على الحاجة إلى زيادة السائل وحينها يتم إضافة ملعقة أو ملعقتين من الحليب.

طريقة تحضير الوصفة

يختلف نوع الدقيق عن الأخر في مدى تمسكه بالسوائل، أما إذا وجدنا أن العجين ملتصق باليدين فهذا يدل أنها تحتاج إلى القليل من الدقيق، يتم العجن لدقائق قليلة على عكس البيتزا التي يتم تحضيرها في الفرن والتي تحتاج عجن لفترة أطول، ثم يتم تحويل العجين إلى شكل اسطواني ويتم تقسيمها إلى قطعتين أو ثلاث قطع حسب السمك الذي تفضله عند تحضير البيتزا، يتم تحويل لقطع إلى كور ثم فردها إلى سمك تقريبا 12 سم فى 13 سم.

ثم يتم وضع العجين المفرود على ورقة زبدة و بإستخدام الشوكة يتم تمريرها لعمل ثقوب صغيرة في العجين، ثم يتم إضافة صلصة البيتزا على العجين ثم فردها، ثم يتم وضع العجين بورقة الزبدة في الميكرويف لمدة تتراوح بين 50 ثانية إى دقيقة حسب قوة الميكروويف الخاصة بك، نلاحظ مضاعفة حجم البيتزا، ثم يتم إضافة الجبن المفضلة لديكم والحشوات كاملة التسوية، ثم إضافة القليل من الصلصة مرة أخرى، يتم بعد ذلك وضع البيتزا في الميكروويف مرة أخرى لمدة تتراوح بين 45 ثانية الى 50 ثانية فقط، لتحضير بيتزا سريعة بدون فرن وبدون خميرة أو تخمير بمكونات من المنزل.