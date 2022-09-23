نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى طريقة لعمل اللانشون البيتي بأقل مجهود صحي وآمن وطعم البيتي الروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللانشون من الأطعمة التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة وأحيانًا تستخدم اللحم أو الفراخ في التحضير وأحيانًا أخرى لا تستخدم حيث تكتفي ربة المنزل ببعض المكونات المتاحة لديها في البيت مثل الجبنة والبيض، معظم الناس لا يفضلون شراء اللانشون الجاهز الذي يباع في السوبر ماركت وذلك لأنهم لا يعرفون مصدره، بالإضافة إلى أنه قد يكون غير نظيف وقد يكون غير صحي، لهذا تبحث السيدات عن طريقة عمل اللانشون الصحي النظيف لكي تقوم بتحضيره من أجل أولادها.

وصفة اللانشون البيتي الصحي

هذه الوصفة سهلة التحضير إلى حد ولتحضيرها نحتاج إلى بعض المكونات وهي:

بيض طازج (6 وحدات).

جبنة كريمي (5 مكعبات).

مرقة لحمة (2 مكعب).

حبهان ناعم (ربع ملعقة كبيرة).

دقيق (1 كوب).

بصل، ثوم (بودرة).

بابريكا.

زيت (نصف كوب).

لون طعام طبيعي.

ملح (نصف ملعقة).

فلفل أسود.

طريقة تحضير الوصفة

يوضع كل من البيض، الجبنة، الدقيق، والزيت في وعاء الخلاط على أن يتم خلطهم بقوة.

بعد ذلك يضاف كل من (الثوم، البصل، الملح، الحبهان، الفلفل الأسود، ومرقة اللحم) للخليط السابق ثم إعادة الخلط مرة ثانية.

يتم وضع لون الطعام على الخليط بعد التوابل وإعادة الضرب مرة ثالثة بقوة.

تسكب محتويات الخليط في كيس بلاستيكي ويغلق جيدًا مع مراعاة لفه بورق الاسترتش جيدًا مع الضغط عند اللف ليأخذ الشكل الإسطواني، وفي النهاية يلف في ورق الفويل.

يتم وضع اللانشون في وعاء به ماء مغلي على النار لمدة 60 دقيقة.

بعد المدة المحددة يتم رفع اللانشون من الوعاء ويترك حتى تقل حرارته ويصبح باردًا.

يحفظ اللانشون في الثلاجة لمدة يوم كامل، وفي اليوم الثاني يمكن تقطيعه وتناوله.

وصفة لانشون الفراخ

تحتاج وصفة لانشون الفراخ إلى المكونات التالية:

بانيه (نصف كيلو).

جبنة كريمي (3 مثلثات).

زيت (ربع كوب).

ملعقة بصل، ثوم (بودرة).

دقيق (2 ملعقة).

فلفل أسود، بابريكا، ملح.

طريقة التحضير