اسهل طريقة عجينة دوناتس بالفرن بقوام هش ومذاق مميز

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة عجينة دوناتس بالفرن تعتبر من أشهي واشهر الحلويات الأوروبية حيث أصبحت تقدم الآن في معظم محلات الحلويات في الدول العربية حيث أنها من الوصفات المتميزة التي ترضي جميع الأذواق والتي أيضا يحبها معظم الناس سواء الكبار أو الصغار وذلك لمذاقها المتميز، حيث يمكن تقديمها بصوص الشوكولاتة أو السكر المطحون ويمكن حشوها قبل خبزها بالفواكه المجففة والشوكولاتة الخام، حيث أنه عند تناول الدونات يمنح الجسم طاقة عالية تساعده على القيام بمجهود يومي كبير، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة أهمها الكربوهيدرات والبروتين والدهون، حيث يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة إلا أن تحضيرها في الفرن دون الحاجة للزيت المقلي فهي من أكثر الطرق الصحية كما يمكن التعرف على طريقة عمل عجينة السينابون وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن أسهل طريقة عجينة دوناتس بالفرن. أسهل طريقة عجينة دوناتس بالفرن المقادير 2 ونصف كوب من الدقيق.

1/4 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 صفار بيض.

3 ملاعق زيت أو زبدة ذائبة.

2/3 كوب من الحليب الدافئ.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح. للوجه

سكر مطحون.

قرفة.

زبدة ذائبة. خطوات عمل عجينة دوناتس بالفرن القيام بإحضار بوله عميقة كبيرة ويوضع فيها الدقيق ورشة الملح والخميرة و السكر ويتم خلطهم جيدا. ثم ضيفي صفار البيض والزيت والفانيليا والحليب ثم اعجنيهم جيدا لمدة 10 دقائق حتى تحصلي على قوام عجينة طرية وهشه. يتم رش عجينة الدوناتس بقليل من الزيت وتغطيتها ثم اتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها. ثم ضعي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق وأفرديها بارتفاع حوالي 2 سنتيمتر ثم قطعيها باستخدام قطاعة أو كوب مع مراعاة رش القطاعة أو الكوب بالدقيق حتى يلتصق بالعجين. القيام بصنع فتحات في منتصف وحدات الدوناتس باستخدام غطاء بلاستيك أو قطاعة صغيرة. ثم غطي الدونات و اتركيه ليختمر حولي 30 – 40 دقيقة حتى يتضاعف حجمه. كيفية تسوية الدوناتس يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 190 مئوية.

القيام بوضع الدونات في الفرن على الرف الأوسط لمدة 10 – 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون من الأعلى.

ثم اخرجي الدوناتس من الفرن و اتركيها تبرد قليلا حتى تستطيعي مسكها.

يتم خلط بعض السكر المطحون مع قليل من القرفة و سخني الزبدة على النار حتى تذوب.

القيام بدهن وحدات الدونات بقليل من الزبدة من كل الجهات ثم غمسيها في خليط السكر و القرفة حتى يغطيها من جميع الجهات.

ثم حركي الدوناتس حتى ينزل منها السكر الزائد ثم ضعيها في طبق التقديم.

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