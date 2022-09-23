نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة للشعر ووصفات رائعة للعناية بالشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق ماسك القهوة للشعر من أفضل الوصفات للعناية بصحة الشعر، فنجدها تستخدم بمقدار بسيط مع الشامبو لتنظيف الشعر جيدًا، ولكي ينمو بصحة أفضل، ويصبح أقل عرضة للتساقط، وبالإضافة إلى ذلك توجد وصفات أخرى يكون المكون الأساسي بها هو القهوة، وتكون نتائجها للشعر فعالة أكثر، كما أن خلطها مع مكونات أخرى مرطبة للشعر، يجعلها تمنحه نسبة الترطيب الكافية لجعله يبدو ذو مظهر انسيابي تجنبًا للهيشان.

ماسك القهوة للشعر

إذا كنت تبحثين على ماسك لتغذية الشعر وتحفيزه على النمو، بحيث يطول في مدة قليلة، وأيضًا تجنبًا للشيب، فإن مزيج الحنة مع القهوة سيؤدي النتيجة المطلوبة بكفاءة عالية، وما عليك إلا تطبيق ملعقتين من القهوة وضعف الكمية من الحنة الطبيعية، ونستخدم المياه في عجن المكونات سويًا، ونفرد الخليط على الشعر بدايةً من الجذور وحتى الأطراف، وتغسل بعد مرور ساعتين، ويمكن استخدام الشامبو مع الماء لإزالة بقايا الحنة تمامًا.

وصفة القهوة لتطويل الشعر

لتحضير المزيج نضع ملعقة كبيرة من القهوة مع معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، ثم نضيف إليهم عصير نصف ثمرة ليمون، ثم نقلب المكونات جيدًا، ويغسل الشعر بالماء، ومن ثم يفرد المزيج على شعركِ بأكمله، ويغسل بعد مرور ساعة كاملة.

ماسك القهوة والزيوت الطبيعية

تتميز الزيوت الطبيعية بملائمتها لمعظم أنواع الشعر، لذا فإنها تدخل في تحضير العديد من ماسكات الشعر، فمنها الزيوت الخفيفة والتي تتناسب مع الشعر الدهني، وأنواع أخرى تتناسب مع الشعر الجاف لترطبه بكفاءة، وتجمع هذه الوصفة بين أكثر الزيوت كفاءة في ترطيب الشعر وعلاج الهيشان، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى من حيث زيادة كثافة الشعر، وعند خلطهم مع القهوة يكون المزيج النهائي ذو تأثير رائع، وتتكون من كوب من القهوة المحضرة بدون إضافة سكر، ملعقتين من زيت جوز الهند، ملعقة من كلًا من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون، وتوزع على الشعر، وتغسل بعد مرور نصف ساعة.

وصفة القهوة والعسل

حضري وصفة القهوة والعسل وزيت الزيتون لترطيب الشعر وتنعيمه وأيضًا لتطهير فروة الرأس وتنظيفها جيدًا، ويتطلب تحضير ملعقة كبيرة من كل المكونات، وخلطهم جيدًا ومن ثم تطبيق الخليط على فروة الرأس، ويستخدم الماء والشامبو لإزالة الخليط بعد 20 دقيقة.