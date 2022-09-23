نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الملبن الأبيض والملون بنكهات مختلفة حلوى المولد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الملبن الأبيض والملون بنكهات مختلفة بمناسبة حلوى المولد النبوي الشريف يحرص الكثير منا على شراء الحلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف ولكن في ظل ارتفاع الأسعار يفضل أعداد وتحضير هذه الحلوى في المنزل حيث توفر الكثير من ثمنها بالإضافة إلى ضمان أمن وسلامة المكونات الحلويات المشهورة في المولود النبوية هي السمسمية والفولية والحمصية والملبن غالبا تظهر هذه الحلويات أو ترتبط بالاحتفال بالمولد النبوي عند قدومه وتختفي مع انتهاء الاحتفال به لذالك تعرفوا معنا على طريقة عمل الملبن في المنزل بمكونات وخطوات سهلة مضمونة وناجحة.

مكونات الملبن الأبيض والملون

ثلاث أكواب من السكر الحبيبات.

خمس ملاعق جيلاتين بودر.

اثنين ونصف كوب ماء.

خمس ملاعق نشا.

كمية من قطارات ماء الورد لأضافه نكهة حلوة وجذابة.

كمية من المكسرات حسب ما يفضل منها: جوز ،كاجو، لوز، عين الجمل، بندق، فستق.

كما يمكن لعمل الملبن الملون نحتاج نفس المكونات السابقة بالإضافة اليهم المواد الصناعية للطعام ومكسبات الطعم.

طريقة عمل الملبن في المنزل

نذوب الجيلاتين مع نصف كوب ماء ثم نحضر كوب ماء اخر حتى نذوب فيه النشا ويتم إضافته إلى باقي المكونات المذكورة أعلاة ونضعهم في إناء ما عدا الفانيليا وماء الورد والألوان الأخري والنكهات. نرفع الإناء على النار بدرجة حرارة متوسطه لحين ما تغلي المكونات وعندما تبدأ في الغليان نقوم بوضع ماء الورد والفانيليا وإضافة المكسرات حسب ما يفضل. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه الخليط جانبا حتى يبرد تماما لمده 10 دقائق. نسكب الخليط في وعاء اخر حتى يبرد لمده ساعه قبل دخوله الثلاجة حتى يظل في الثلاجة لمدة اربع ساعات. وبعد ندخل طرف السكين بالسكر البودر والنشا لوضعه وتقطيع الملبن إلى مكعبات صغيرة أو حسب ما يفضل. كما يمكن تقديمه بدون أي إضافات أي يعني سادة أو تغطيه جوانبه بالسكر البودر.

تعد طريقة عمل حلويات المولد من الحلويات الغير معقدة بل هي سهلة وبسيطة يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة بمكونات في متناول اليد ويمكن أيضا عملها باحترافيه خاصة مع غلاء الأسعار وانتشار الأمراض والأوبئة.