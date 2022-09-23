نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الزفاف.. أرخص كريم طبيعي لتفتيح الجسم والبشرة من اول استعمال بمكونات من البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطمح كل امرأة إلى الحصول على بشرة ناعمة خالية من البقع الداكنة أو البرونز، لكن هذا الطموح قد يجبرها على إنفاق أموال طائلة على كريمات التبييض لجسمها وبشرتها وقد لا تكون النتائج مرضية لها، وننشر لكم من خلال هذا المقال وصفات طبيعية لتبيض البشرة والجسم في دقايق بمكونات طبيعية من البيت. قناع الجلسرين والليمون وماء الورد في هذه الطريقة، سنحتاج إلى ملعقتين من ماء الورد وكوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الجلسرين

ثم يتم تحضير الخليط عن طريق الجمع الكامل بين جميع المكونات المذكورة أعلاه.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الجسم وتركه لمدة نصف ساعة قبل غسله جيدًا بالماء البارد.

لنتائج سريعة وطويلة الأمد ، يُنصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. خليط الكركم والفازلين لجسم أبيض مبهر تتطلب هذه الوصفة المكونات التالية: يوجد ملعقتين من الكركم مع ملعقتين الفازلين ونفس الكمية من زيت الزيتون.

ثم يتم دمج المكونات المذكورة أعلاه جيدًا لإنشاء خليط متجانس تمامًا.

بعد ذلك يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة ربع ساعة كاملة، ثم يتم غسل الجسم بالصابون العادي وماء الدافيء.

كن حذرًا أثناء تطبيق الكركم بشكل صحيح لأن نوع الكركم المستخدم في وصفات التجميل والطبخ هما شيئان مختلفان تمامًا.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع حتى تتحقق النتيجة المرجوة. النشا والليمون ممزوجان للحصول على قوام أبيض نقي لتحضير هذا المزيج السحري لتبريد الجسم قم بإعداد 4 ملاعق من حساء النشا الفاخر ونصف كوب من عصير الليمون. بعد ذلك، عندما يتم دمج المكونات جيدًا على الجسم يتم إضافتها يُسمح للخليط بالجلوس لمدة نصف ساعة قبل تعريضه للماء الساخن. من أجل تحقيق النتائج المرجوة في أقصر وقت يُنصح بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع. الترمس والحليب لتبييض الجسم اخلطي بعض الترمس مع بعض الحليب لتفتيح وتبييض الجسم. أضف ملعقتين من مسحوق الترمس واخلطها بالقليل من الحليب لعمل عجينة متجانسة. ضع الكريم بعناية على الجسم بحركات دائرية لمدة 30 ثانية. اتركي المزيج على جسمك لمدة عشر دقائق قبل غسله بالماء الدافئ وغسول الجسم المناسب. للحصول على أفضل النتائج، كرري الوصفة مرة كل أسبوع.

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