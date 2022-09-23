نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة المايونيز بزيت جوز الهند الصحي للدايت في المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة المايونيز بزيت جوز الهند هو نوع من الصوصات اللذيذة التي يمكنك استخدامها على جميع أنواع السندويشات وحتى كصلصة السلطة، وهذه الوصفة ليست وصفة نباتية لأنها تحتوي على البيض ، لكنها بالتأكيد وصفة صديقة للكيتو وبعض أنواع الدايت الأخرى.
فوائد وصفة المايونيز بزيت جوز الهند
إذا كنت تبحث عن وصفة مايونيز صحية ولية في نفس الوقت فيمكنك بالتأكيد إلى تجربة هذا المايونيز المصنوع من زيت جوز الهند وزيت الزيتون الذي يستخدم أفضل المكونات ، بما في ذلك أصح الدهون.
فكما نعرف جميعًاغالبًا ما يتم تحميل جرة المايونيز العادية بالزيوت النباتية المكررة بالإضافة إلى المواد الحافظة المشكوك فيها، ويمكن أن يكون صنع المايونيز الخاص بك في المنزل طريقة غير مكلفة لضمان جودة هذا الصوص وضمان جودة المنتجات المستخدمة في تصنيعه، والتي غالبًا ما تكون متوفرة في منزلك أو يمكنك الحصول عليها بكل سهولة.
ولتحقيق أقصى استفادة من وصفة المايونيز بزيت جوز الهند تأكد من استخدام الزيوت العضوية عالية الجودة والبيض العضوي المثالي. بالنسبة إلى رشة الملح ، أوصي باستخدام ملح البحر بدلاً من ملح الطعام.
طريقة عمل المايونيز بزيت جوز الهند
المكونات
- نصف كوب زيت جوز هند مذاب
- 2 صفار بيض في درجة حرارة الغرفة
- 1 ملعقة صغيرة خردل
- 2 ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج
- نصف كوب زيت زيتون
- رشة ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
- إذا لم يكن زيت جوز الهند سائلًا بالفعل، فيجب أن تقوم بتسخينه في قدر على نار خفيفة أولًا.
- في الخلاط ، قم بإضافة صفار البيض والخردل وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج واخلطهم معًا على درجة منخفضة جدًا.
- قم بإضافة الزيت ببطء بينما الخلاط لا يزال على سرعة منخفضة (يفضل وضع الزيت في زجاجة تنقيط )، وبعد الانتهاء من إضافة زيت جوز الهند، صب زيت الزيتون.
- بمجرد أن يمتزج الزيت جيدًا مع الخليط، قم بإضافة ما تبقى من عصير الليمون مع الملح والفلفل حسب الرغبة، مع إعادة المزج.
- ضع المايونيز في برطمان نظيف وجاف واحفظه في الثلاجة.
- يجب استخدامه في غضون يومين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة المايونيز بزيت جوز الهند الصحي للدايت في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.