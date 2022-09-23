نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة المايونيز بزيت جوز الهند الصحي للدايت في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المايونيز بزيت جوز الهند هو نوع من الصوصات اللذيذة التي يمكنك استخدامها على جميع أنواع السندويشات وحتى كصلصة السلطة، وهذه الوصفة ليست وصفة نباتية لأنها تحتوي على البيض ، لكنها بالتأكيد وصفة صديقة للكيتو وبعض أنواع الدايت الأخرى.

فوائد وصفة المايونيز بزيت جوز الهند

إذا كنت تبحث عن وصفة مايونيز صحية ولية في نفس الوقت فيمكنك بالتأكيد إلى تجربة هذا المايونيز المصنوع من زيت جوز الهند وزيت الزيتون الذي يستخدم أفضل المكونات ، بما في ذلك أصح الدهون.

فكما نعرف جميعًاغالبًا ما يتم تحميل جرة المايونيز العادية بالزيوت النباتية المكررة بالإضافة إلى المواد الحافظة المشكوك فيها، ويمكن أن يكون صنع المايونيز الخاص بك في المنزل طريقة غير مكلفة لضمان جودة هذا الصوص وضمان جودة المنتجات المستخدمة في تصنيعه، والتي غالبًا ما تكون متوفرة في منزلك أو يمكنك الحصول عليها بكل سهولة.

ولتحقيق أقصى استفادة من وصفة المايونيز بزيت جوز الهند تأكد من استخدام الزيوت العضوية عالية الجودة والبيض العضوي المثالي. بالنسبة إلى رشة الملح ، أوصي باستخدام ملح البحر بدلاً من ملح الطعام.

طريقة عمل المايونيز بزيت جوز الهند

المكونات

نصف كوب زيت جوز هند مذاب

2 صفار بيض في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة خردل

2 ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج

نصف كوب زيت زيتون

رشة ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير