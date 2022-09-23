نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة تزيد من انبعاث رائحة العرق في الجسم تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرتبط معدل زيادة أو نقص معدل التعرق في الجسم بالأطعمة التي نتناولها، بالإضافة إلى أن هناك أطعمة تزيد من انبعاث رائحة العرق، كما أوضح أحد خبراء التغذية بعض أنواع هذه الأطعمة والتي تتسبب في زيادة نسبة العرق في الجسم أو تعمل على تقليلها، وأصناف أخرى من الأطعمة التي تتسبب في انبعاث رائحة العرق القوية والكريهة.

أطعمة تزيد من إفراز العرق

اللحوم: تعد اللحوم من الأطعمة التي تعمل على زيادة معدل إفراز العرق وذلك في حالة الإفراط من تناولها، فهناك معدل لتناولها بما يعادل جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، وينصح بتناول اللحوم مرة أو مرتين خلال الأسبوع.

الفلفل: يعمل على زيادة معدل إفراز العرق، فهو يحتوي على مادة الكابسيسين، والتي تؤثر بدورها على نظام التمثيل الغذائي بالجسم، مما ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة الجسم، مما يتسبب في زيادة إفراز العرق بالجسم.

الأطعمة التي تقلل من شدة إفراز العرق

التوابل العشبية: يعد استخدام التوابل العشبية مثل الشبت المفروم والنعناع واليانسون من الأطعمة التي تعمل على خفض شدة التعرق، بالإضافة إلى أن النعناع يحتوي على زيوت عطرية تعمل على تهدئة الجهاز العصبي، ومما يترتب عليه تقليل معدل إفراز العرق بالجسم.

أطعمة تزيد من انبعاث رائحة العرق

يعد الكركم من الأطعمة التي تم ذكرها من قبل خبراء التغذية والتي تعمل على انبعاث رائحة عرق كريهه، ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت، مما يؤثر على رائحة العرق بالسلب.

المواد التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، فهما يعملان على انبعاث رائحة عرق قوية، لذلك ينصح بشرب الماء بكثرة في فصل الصيف والجو الحار.

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