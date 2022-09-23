نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري واعملي أحلى بطاطس بانيه بالجبنة فى البيت وفرحي أولادك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البطاطس البانيه من الوجبات الإقتصادية، والتى تلجأ الكثير من السيدات لإعدادها لأفراد أسرهم وذلك التوفير فى ميزانية الشهر فى ظل غلاء الأسعار وظروف محدودى الدخل، كما انها من الوجبات السريعة التى تساعد الأم العاملة فى تجهيزها مسبقاً ووضعها فى الثلاجة وتكون جاهزة على القلي فقط، وتعد وجبة مفيدة ومغذية سوف يحبها الأطفال والكبار كثيراً وطعمها بيكون جميل جداً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز بطاطس بانيه بالجبنة فى البيت بالتفصيل. مكونات بطاطس بانيه بالجبنة تتكون البطاطس البانيه بالجبنة من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: كيلو من البطاطس.

كوب من الجبنة الرومى المبشورة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب من البقدونس المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب التذوق.

١/٢ كوب من النشا.

زيت للقلي. للتغليف ٢ كوب من البقسماط المطحون.

حبة من البيض.

١/٢ كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح والفلفل.

كوب من الدقيق. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل البطاطس البانيه بالجبنة سهلة وسريعة ويمكنك تجهيزها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بسلق البطاطس كويس ونقشرها ونهرسها كويس فى وعاء عميق. ثم نضيف عليها كوب الجبنة الرومى ونصف كوب النشا وكوب البقدونس المفروم. بعد ذلك نضيف عليهم التوابل من البابريكا والملح والفلفل ونخلطهم مع بعض كويس جداً بالملعقة أو باليد. نأخذ الخليط ونقوم بفرده بين كيسين ثلاجة بسمك مناسب. بعد ذلك نقطعه على شكل دوائر بواسطة قطاعة أو يمكن استخدام كوب شاى مثلاً وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن السائل وعليه البيضة والملح والفلفل ونخفقهم مع بعض كويس. ونحضر طبق نضع به الدقيق وطبق آخر نضع به البقسماط المطحون. ونبدأ فى تغليف خليط البطاطس بالدقيق ثم نضعه فى خليط البيض واللبن ثم نضعه فى البقسماط ونضغط عليه كويس من الناحيتين. وهكذا حتى ننتهى من تغليف الكمية كلها الموجودة عندك. نضع طاسة على النار وبها كمية كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن ثم نقوم بالقلي حتى تتمام النضج. نخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية.

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