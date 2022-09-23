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عمر شويل - جدة طريقة تحضير دوناتس الدجاج المقرمش بخطوات بسيطة وطعم أكثر من رائع، دوناتس الدجاج المقرمش وجبة متكاملة عبارة عن دوناتس مالح يمكن تقديمه كسناك، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة سريعة ونستطيع كذلك تقديمه في الحفلات. خطوات التحضير بسيطة والمذاق سيكون رائع ويقدم مع صوص لذيذ جداً. إليكم طريقة عمل دوناتس الدجاج بخطوات بسيطة مع قوام مقرمش وطعم مدهش لعشاق الدجاج.

طريقة تحضير دوناتس الدجاج المقرمش

المقادير المطلوبة لعمل دوناتس الدجاج:

نصف كيلو صدور دجاج. حبة بطاطس مسلوقة + حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة. بصل أخضر مقطع. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. ملعقة كبيرة بابريكا + ملعقة صغيرة ثوم مفروم. ملعقتين كبيرتين بقسماط مطحون.

مقادير الصوص:

4 ملاعق كبيرة مايونيز. ملعقة كبيرة كاتشب. ملعقة كبيرة سيراتشا صوص أو شطة. ملعقة كبيرة ماء. مخلل الخيار. بابريكا.

نقوم بتقطيع البصل والبصل الأخضر ونضعهم في وعاء ثم نأخذ حبة البطاطس المسلوقة ونقطعها إلى مكعبات ونضعها في الوعاء، ثم نأخذ صدور الدجاج ونقطعها إلى مكعبات ونضفها إلى المكونات الأخرى، ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم البابريكا الملح والفلفل الأسود كما نضف البقسماط المطحون، ثم نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً ثم نضعها في محضر الطعام ونطحنها بشكل جيد، نطحن ونخلط حتى نحصل على معجون ناعم جداً بدون أي تكتلات ثم نفرغه في كيس حلواني، وبعد ذلك نجهز صينية مناسبة وندهنها بالقليل من الزيت ثم نثبت عليها ورقة من الزبدة، ونقوم بتشكيل الخليط على شكل دوناتس في الصينية ثم نضع الصينية في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيداً.

دوناتس الدجاج بخطوات بسيطة

نجهز وعاء به نشا ووعاء آخر به بقسماط مطحون ووعاء به بيض مخفوق قليلاً، ثم نأخذ قطعة من دوناتس الدجاج ونضعها في النشا ثم البيض ثم البقسماط ثم نضعها في زيت غزير على نار متوسطة، وهكذا حتى ننتهي من كل كمية الدوناتس ثم نقلبها حتى تأخذ لون ذهبي وبعدها نخرجهم على مناديل مطبخ لتصفية الزيت، وبعد ذلك نقوم بتجهيز الصوص بإضافة المايونيز والكاتشب في وعاء مع إضافة السيراتشا صوص البابريكا وماء مخلل الخيار، ثم نخلط المكونات جيداً وبعد ذلك يقدم الصوص مع الدوناتس المقرمش بطعم أكثر من رائع.