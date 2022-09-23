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عمر شويل - جدة خلطة زيوت وأعشاب طبيعية لعلاج تساقط الشعر وزيادة طوله بمفعول سريع جداً، سنعمل اليوم من خلال موضوعنا على تحضير وصفة طبيعية غير مرهقة للشعر، بحيث تساعدك على معالجة مشكلة التساقط من جذورها بحل مستمر وليس حل مؤقت لمدة محددة. إليكي سيدتي الوصفة الأقوى لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج التساقط في وقت قصير جداً، سنحتاج إلى الزنجبيل الطازج فهو يعمل على تكثيف الشعر بفاعلية ويعالج تساقطه، كما يعمل على إنبات الشعر في مناطق الصلع ويقوي بصيلات الشعر بشكل عام، وذلكك مع الاستعانة بمقادير بسيطة من القرنفل وكل من زيت الزيتون وجوز الهند للحصول على نتيجة أكثر فاعلية.

خلطة زيوت وأعشاب طبيعية لعلاج التساقط

لإعداد الزيت يجب الاستعانة بالعناصر التالية:

قطعة بحجم كبير نوعاً ما من الزنجبيل الطازج يتم تقشيرها وبشرها لنحصل على مبشور الزنجبيل الناعم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من القرنفل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نضع الزنجبيل المبشور في مقلاة ومن ناحية أخرى نأخذ كمية القرنفل ونطحنها في المطحنة الكهربائية، نقوم بطحن القرنفل حتى يصبح على شكل بودرة ثم نضف مقدار ملعقة كبيرة من بودرة القرنفل إلى الزنجبيل المبشور، ونضف زيت الزيتون ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً وبعدها نضع المكونات تغلي على النار لمدة 5 دقائق أو أقل قليلاً، حتى يسخن الزيت ويندمج مع المكونات جيداً ونقلب الخليط من وقت لآخر وبعد ذلك نرفع الخليط عن النار ونتركه حتى يبرد تماماً، وباستخدام قطعة قماش أو شاش نقوم بتصفية الخليط حتى نحصل على زيت بخلاصة كل من الزنجبيل والقرنفل.

تطويل الشعر وزيادة كثافته

نضف زيت جوز الهند إلى الزيت الناتج ويمكننا استبداله بزيت الخروع ثم نخلط جيداً، بعد ذلك نحتفظ بالزيت في برطمان زجاجي محكم الغلق ويمكننا الاحتفاظ به خارج الثلاجة، وعند استخدام الزيت نضع القليل منه في قنينة رذاذ ونطبقه على فروة الرأس جيداً، نقوم بتدليك فروة الرأس حتى يتغلغل الزيت في جذور الشعر ثم نغطي الشعر باستخدام قبعة استحمام، ونترك الزيت على الشعر لمدة ساعة على الأكثر ثم نقوم بغسل الشعر كالمعتاد، ويمكننا تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسيتوقف الشعر عن التساقط من الأسبوع الأول من الاستخدام، سنحصل على شعر كثيف وطويل ذو بصيلات قوية لا يتساقط بسهولة.