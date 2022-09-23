نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بسر تتبيلة أشهر المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحترف بعض النساء في التفنن بتقديم أشهى الأكلات وخاصاً التي تقدم بالمطاعم الكبري والمحلات الشهيرة والبعض الأخر منهم لا يجيد الطهي بصفة خاصة، فالمشويات عالم كبير منها المشوي على الفخم، أو الفرن، فالرجل تحديداً تعشق الشوى بالتجمعات سواء كانت عائلية أو تجمع الأصدقاء لكي يكسروا روتين حياتهم وكثرة أعبائهم وأنشغالهم بدوامه عملهم وتراكم الضغوط اليومية علينا جميعًا يحتاج إلى قضاء وقت فراغ لكي يجدد طاقته من حين إلى آخر وقضاء بعض الوقت بعيدًا عن المنزل،

طريقة عمل الدجاج المشوي بسر تتبيلة أشهر المطاعم

أستمتعوا بحفل كبير للشواء مع عائلتك وسوف نقدم لكي أسهل أنواع الأطعمه بالشواء وهي الدجاج الذي لا يختلف عليه أحداً في تناوله حضربة بسر تتبيلة المطاعم الكبرى التي تميز طعمها وتجعلك تكرري حفلة الشواء كثيراً خلال الشهر تابعي معانا من خلال مطبخ ثقفني وسوف نقدم لكم أسهل الطرق في التحضير.

طريقة عمل الدجاج المشوي

المقادير

عدد دجاج حسب عدد أفراد أسرتك.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الثماء.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1/4 كوب (50 ملليلتر) من زيت الزيتون.

حبة بصل مفرومة ناعمًا.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة من العسل.

3 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

علبه زبادي.

بقدونس مفروم للتخزين.

محلول النقع

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

ملح ناعم.

ملعقة كبيرة خل.

ماء فاتر.

قدمي بجانبها

طريقة التحضير