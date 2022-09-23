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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بسر تتبيلة أشهر المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحترف بعض النساء في التفنن بتقديم أشهى الأكلات وخاصاً التي تقدم بالمطاعم الكبري والمحلات الشهيرة والبعض الأخر منهم لا يجيد الطهي بصفة خاصة، فالمشويات عالم كبير منها المشوي على الفخم، أو الفرن، فالرجل تحديداً تعشق الشوى بالتجمعات سواء كانت عائلية أو تجمع الأصدقاء لكي يكسروا روتين حياتهم وكثرة أعبائهم وأنشغالهم بدوامه عملهم وتراكم الضغوط اليومية علينا جميعًا يحتاج إلى قضاء وقت فراغ لكي يجدد طاقته من حين إلى آخر وقضاء بعض الوقت بعيدًا عن المنزل،
طريقة عمل الدجاج المشوي بسر تتبيلة أشهر المطاعم
أستمتعوا بحفل كبير للشواء مع عائلتك وسوف نقدم لكي أسهل أنواع الأطعمه بالشواء وهي الدجاج الذي لا يختلف عليه أحداً في تناوله حضربة بسر تتبيلة المطاعم الكبرى التي تميز طعمها وتجعلك تكرري حفلة الشواء كثيراً خلال الشهر تابعي معانا من خلال مطبخ ثقفني وسوف نقدم لكم أسهل الطرق في التحضير.
طريقة عمل الدجاج المشوي
المقادير
- عدد دجاج حسب عدد أفراد أسرتك.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الثماء.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- 1/4 كوب (50 ملليلتر) من زيت الزيتون.
- حبة بصل مفرومة ناعمًا.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة من العسل.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة كاتشب.
- رشة جوزة الطيب.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- علبه زبادي.
- بقدونس مفروم للتخزين.
محلول النقع
- ربع كوب صغير من عصير الليمون.
- ملح ناعم.
- ملعقة كبيرة خل.
- ماء فاتر.
قدمي بجانبها
طريقة التحضير
- أغسلي الدجاج جيداً ثم ضعي محلول النقع بوعاء عميق.
- أقطعي الدجاجه بالطول ثم أنقعيها بمحلول الملح لمدة ساعة.
- أغسليها مرة أخرى، ثم قومي بعمل فتحات بالطول بجميع أجزاءها.
- قومي بوضع جميع التوابل بوعاء عميق وضيفي علبة الذباذي والزيت والبصل والثوم المفروم وعسل النحل.
- قلبيهم جيداً ثم أغمسي قطع الدجاج وضعي التتبيلة بالفتحات التي قومي بشقها.
- من الأفضل تركها ليله كاملة قبل الشواء حتى تتشرب أنسجه اللحم من التتبيلة.
- لكي الدجاج لها أكثر من طريقة يمكنك شيها على الفحم، أو بالفرن بالرف الأوسط.
- وضعي تحتها صينيه بالخضار المشكل لكي تكتسب البهاريز المتساقطة من تسوية الدجاج.
- يمكنك أيضاً رص قطع الدجاج بصينية وضعها بالفرن مع التقليل المستمر.
- يمكنك وضعها كامله على سيخ فرن البوتاجاز وضعي تحتها صينيه لسان عصفور حتى تكتسب الطعم المميز.
- قلبي قطع الدجاج بين الحين والأخير على طريقة الشي المفضلة لديكي.
- زيني طبق التقديم بالبقدونس ورصي قطع الدجاج المشوي.
- قدمها بجانبها السلطات، وقومي بتحضير سلطة الطحينة.
- يمكنك أيضاً تناولها بالخبز أو الأرز أو أي نوع مكرونه تفضليه.
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