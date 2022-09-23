نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل فوراً على شعر طويل وكثيف بمكونات طبيعية بدون مجهود وسريعة المفعول في المقال التالي

عمر شويل - جدة وإليك بعض الوصفات الطبيعية الرائعة لإطالة الشعر بشكل فعال وزيادة سمكه في نفس الوقت، تم إثبات نتائج مذهلة من خلال إطالة الشعر بمعدل نمو أسرع بكثير من الطبيعي، للحصول على شعر طويل وسميك ، استخدمي الخلطات الطبيعية التي تم اختبارها والحصول على نتائج سريعة، لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى الأرز الذي يعزز نمو الشعر ويساعد على جعل الشعر يبدو أكثر كثافة مع مناطق الصلع، وكذلك الشاي الأخضر الذي يقوي الشعر ويجعله أطول وأكثر كثافة بالإضافة إلى دوره في منع الشعر البصل والتي تعزز تدفق الدم إلى الجلد لأنها تقلل الالتهاب.

خلطة الشعر الطبيعية التي تطيل وتكثف الشعر

المكونات المطلوبة لاتمام الوصفة:

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كيسين من الشاي الأخضر.

القليل من البصل

الماء.

خطوات التحضير

تتمثل الخطوة الأولى في الجمع بين الكمية المناسبة من الأرز والشاي الأخضر في وعاء مناسب مع نصف كوب من الما، بعد ساعتين ضع الحاوية جانبًا سيتم استخدام الخليط في الخطوة الثالثة. الخطوة التالية هي أخذ البصل وقطفه وتقطيعه إلى قطع صغيرة ثم إضافة قطع البصل إلى في قدر مخصص للطبخ. الخطوة الثالثة: نضيف الشاي الأخضر المنقوع بالأرز إلى قطع البصل مع إضافة نصف كوب ماء ثم نطهو الطبق على نار عالية لمدة 10 دقائق حتى ينضج جيداً، أخيرًا نقوم بتصفية الخليط من خلال مصفاة.

قناع يقوي الشعر ويمنع تساقط الشعر

يتوفر خليط آخر يحتوي على مكونين فقط ويهدف إلى زيادة كثافة الشعر وعلاج تساقط الشعر

بصلة واحدة.

كيس شاي أخضر.

طريقة التحضير

نقطع البصل حتي يكون مبشور ناعم للغاية، ثم نضعه في مصفاة لعمل عصير البصل. ثم ضع كيس الشاي في عصير البصل واتركه ينقع لمدة 4 ساعات. ثم نضع هذا المزيج في زجاجة بخاخة مع مبخر ونرشه بكثرة على الشعر والمقاعد الجلدية قبل تركه لمدة ساعة أخيرًا، نقوم بغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد للحصول على أفضل النتائج، نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع..

قناع البصل بزيت جوز الهند

على الرغم من حقيقة أننا نستخدم زيت جوز الهند لنمو الشعر منذ اللمعان، فإن إضافة عصير البصل قد يزيد من الفعالية الكلية لأن كلا المكونين يعملان كمغذيات عن طريق اختراق الجلد وعلاج البصيلات الداخلية، من زيت جوز الهند مع ملعقتين لعمل شوربة جوز الهند ضعي المزيج على جلدك باستخدام ملعقتين كبيرتين من عصير البصل،اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم اغسليه بشامبو خفيف.