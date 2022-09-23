نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للنحافة وصفة سحرية لزيادة الوزن بدون مواد حافظة او ضارة بمواد طبيعية مفيدة لصحة الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعانى بعض الفتيات من النحافة التي تصيب الجسم تجعل شكل الجسم غير لائق فلا تستطيع أن ترتدي الملابس بمقاساتها المضبوط مما يعرضها إلى مواقف محرجة، وترجع مشكلة النحافة الى الكثير من العوامل المختلفة فقد ترجع إلى عوامل وراثية أو غير ذلك، وتبحث معظم الفتيات عن وسائل متنوعة حتى نتخلص من مشكلة النحافة. وتريد زيادة الوزن فيمكنك اتباع بعض الوصفات الطبيعية المختلفة والتي تعطي نتيجه مضمونه. وصفة الحلبة والعسل للنحافة المقادير كوب واحد من الماء.

معلقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض. طريقة التحضير نقوم بوضع كوب واحد من الماء في إناء عميق ونرفعه علي النار ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة ونتركها لمدة دقيقة واحدة بعد الانتهاء من عملية الغليان ثم نقوم بتصفيتها.

نضيف إلى مكون الحلبة ملعقتين كبيرتين من العسل الابيض حتي نقوم بتحلية الحلبة.

تناول هذه الوصفة ثلاث مرات يوميا حتى نحصل على نتيجة مذهلة. وصفة الموز والحليب للنحافة المقادير حبة واحدة من الموز.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع كوب من جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني. طريقة التحضير نضع حبة واحدة من الموز في الخلاط الكهربائي ونضيف عليها كوب ونصف من الحليب السائل ثم نضيف عليها ربع كوب من جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر ثم نضع عليهم ملعقتين من العسل وزبدة الفول السوداني ونخلط جميع المكونات مع بعضهم في الخلاط.

نسكب الوصفة في وعاء عميق و تناوله بشكل يومي كل صباح وكوب اخر يوميا كل مساء ونعتاد على تناول ذلك المشروب على مدار شهرين متتاليين. وصفة الزبيب والتمر للنحافة المقادير إحضار عشرين حبة من الزبيب المجفف.

عشر حبات من التمر المجفف.

ثلاث حبات من الموز.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودر. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتخفق مع بعض جيدا حتي نحصل علي قوام متجانس.

نتناول ذلك المشروب في كل صباح ويكون علي الريق وكوب آخر عند المساء.

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