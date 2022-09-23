طريقة عمل حلوى المولد السمسمية والحمصية في المنزل بأبسط التكاليف

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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوة المولد الشريف يوجد منها أنواع كثيرة السمسمية بالعسل والحمصية بالعسل والملبن بالفول السوداني والجوز واللوز والهريسة وحلوة جوز الهند والمشبك حيث أيام قليلة وتهل علينا ذكرى عطرة وهي المولد النبوي الشريف اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلك المناسبة تظهر الاحتفالات فيها بيتكدس حلوى المولد في المحلات وفي الطرقات وأقبال جميع المسلمين في مصر على شراء حلوى المولد لأسرهم ليقدموها هدايا لأهلهم واصدقاهم كبار وصغار يعشق حلوى المولد ولكن تميل العديد من سيدات البيوت لصنعها في المنزل حتى تطمئن على سلامة مكونات الحلوة لذالك نقدم لكم طريقة عمل السمسمية والحمصية في المنزل بتكاليف مادية أقل بقدر الإمكان من شرائها. طريقة عمل السمسمية لكي تقوم ربه المنزل بأعداد احلي سمسمية بالعسل بمكونات ومقادير مضبوطة فيجب الالتزام بأعداد المقادير التالية: عدد 3 أكواب من السمسم المحمص جيدا.

كوب واحد من الماء.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من عسل النحل.

رشه ملح ليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر. طريقة تحضير السمسمية في إناء عميق نضع فيه الماء والسكر وملح الليمون ثم يوضع على النار. وبعد نضيف العسل وماء الزهر ثم يترك الخليط بعد التقليب على النار لمدة 15 دقيقة مع الاستمرار في التقليب. ثم نضيف على الخليط السابق السمسم مع التقليب أيضا نفرد الخليط في صينية مجهزة من قبل ومدهونة بمادة دهنية مثل الزيت. ثم نترك الخليط حتى يبرد تماما ونقوم بتقطيع الحلوى حسب الشكل كما يحلو لكم. مكونات الحمصية يجب الالتزام بالمقادير وطريقة التحضير للحصول على سمسمية ذات الطعم الشهير والطيب. اثنين كوب من الماء.

كيلو من السكر الأبيض.

كوب من الحمص.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الذرة.

اثنين ملعقة من زيت البرافين.

ملعقة جيلاتين كبيرة. طريقة تحضير الحمصية يجهز وعاء ونضع فيه الماء والسكر والجيلاتين والليمون. وبعد وضع الإناء على النار والاستمرار في تقليب المكونات بداخله حتى الوصول إلى خليط متماسك. ثم يرفع الوعاء من على النار. وبعد نضيف إليه زيت البرافين. نترك الخليط حتى يبرد. ثم نبدأ في فرد وتجميع الخليط لأكثر من مرة لحين الحصول على اللون الأبيض الناصع للخليط. بواسطة السكينة أو القطاعة نقوم بتقطيع الخليط على شكل كرات ثم نشكل ونظيف الحمص وبعد نضع الكرات التي قمنا بتحضيرها على سطح مدهون بالزيت وبعد يترك حتى يبرد تماما.

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