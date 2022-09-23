نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي، تغير لون الشعر من الأشياء الرائعة التي تحب النساء فعلها باستمرار لأنه مع كل لون شعر يتغير شكلها، ومن المعروف أن النساء تحب التغيير من نفسها حتى تظل مشرقة ومنورة حياة زوجها، ولكن معظم الصبغات التي يتم استخدامها في الكوافيرات كلها تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتعمل على تساقط الشعر وظهور القشرة مرة أخرى، بالإضافة إلى خسارة الشعر كله على المدى البعيد، كما أن سعر الصبغة مرتفع جدا ولذلك يتكاسل معظم النساء عن فعلها ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات صبغة من مكونات طبيعية خالية من أي مواد صناعية، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغة الشعر باستخدام القهوة والكاكاو للحصول على لون البني الغزالي

أصبح اللون البني الغزالي من أفضل الألوان الشعر لأنه يناسب جميع درجات لون البشرة يتناسب مع مختلف الأعمار، ولكن عليه نسبة إقبال كثيرة من قبل الكثير من الفتيات والنساء في مختلف الأعمار، و القهوة لها فوائد عظيمة للشعر بالإضافة إلى أنه يعطي لون بني غزالي ولمعان الشعر أيضا، وهذه الوصفة لا مثيل لأنها لا أفضل من فائدة على الشعر ونحن دائما نحرص على كل الوصفات التي تفيد كل النساء وتوفر لهم الوقت والجهد والمال أيضا، مع العلم أن هذه الوصفة لن يستغرق تحضيرها سوى ساعة ونصف فقط، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

ملعقة ونصف من القهوة.

ملعقة من الكاكاو.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الجلسرين الطبيعي.

ماء ورد على حسب احتياج الوصفة.

خطوات تحضير وصفة صبغة الشعر باللون البني الغزالي

يجب إحضار جميع المكونات قبل البدء في تنفيذ الوصفة، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات الأتية: