بالطريقة الأصلية طريقة عمل المش الفلاحي زي بتاع زمان بالظبط وتحدي

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عمر شويل - جدة نجد أن المش الفلاحي هو من أهم الأطعمة الأساسية في أي منزل الفلاحين فلا يخلو أي منزل فلاحي من وجود طبق المش، ويشتهر الريف المصري ببعض الاكلات المميزة ومنها المش حيث ينفردون بتحضيره بشكل جميل ومبدع ويكون مختلف عن الذي يتداول في جميع المحلات، حيث أن تكون مكونات تامش بسيطة جدا ويسهل علي ربة المنزل إعدادها في المنزل باستخدام الجبن القريش العادية. طريقة عمل المش الفلاحي المقادير كيلو جرام من الجبن القريش.

كوب واحد من اللبن المغلي.

كوب واحد من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الشطة.

قرن واحد من الفلفل الأحمر الحار.

كمية مناسبة من قشر البرتقال.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من خميرة المش.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الطحينية. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع به كيلو جرام من الجبن القريش ثم نضيف عليها نصف كوب من ملح الطعام أي نصف كمية الملح ونقلبهم مع بعض جيدا ثم نترك الجبن والملح لمدة خمس ساعات حتى نتخلص الجبن القريش من جميع السوائل التي تحتويها.

ناتي ببرطمان زجاجي يكون نظيف ونبدأ في وضع الجبن القريش به ثم نضيف اليها كوب من اللبن السائل وملعقة صغيرة من الشطة ونضع عليهم قرن واحد من الفلفل الأحمر الحار.

نضيف علي المكونات السابقة مقدار مناسب من قشر البرتقال ونصف كوب من ملح الطعام وهي الكمية المتبقية من كمية الملح.

نقوم برج البرطمان جيدا حتي نعمل على اندماج جميع المكونات مع بعض ثم نترك البرطمان لمدة خمس ايام على الاقل مع ملاحظة ان يتم نرج البرطمان من وقت الى آخر. طرق عمل المش المقادير كوبين كبيرين من المرته.

نصف كوب من الحلبة الحصى.

كيلو جرام من الجبنة القريش.

نصف كوب من ملح الطعام.

كيلو جرام من اللبن السائل.

نصف كوب من الشطة الناعمة.

نصف كوب من البابريكا.

نصف كوب من ملح الطعام.

نصف كوب من الكركم المطحون اللازم الجبنة. طريقة التحضير نحضر إناء علي النار ونضع بها المرته ونضيف عليها اللبن والشطة والكركم والبابريكا والترمس والملح ونقلب جميع المكونات مع بعض.

نضع في وعاء الجبنه والملح ونضعها في مصفاة ثم نضعها علي خليط المورتة ونضع جميع المكونات في برطمان زجاجي.

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