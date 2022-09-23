طريقة عمل بسكويت اليانسون الهش والمقرمش بمكونات بسيطة وطريقة سريعة

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عمر شويل - جدة بسكويت اليانسون يعد من احلى والذ انواع البسكويت المفضلة لدى الكثير من الناس، حيث يحتوى على مذاق مميز ورائحة لذيذة، ويحتوى على الكثير من الفوائد الصحية، يعد اليانسون من الأعشاب الطبيعية التى تساعد على التخلص من الانتفاخ والتخلص من رائحة العرق الكريهة، والكثير من الفوائد التى سوف نتعرف عليها في هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت اليانسون المكونات:- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة من اليانسون الحبوب.

ربع كوب من الزيت النباتي.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة التحضير:- اولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ قبل البدء في عمل البسكويت.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع السكر والزيت ونقوم بخفقه.

نضيف عليهم البيض والفانيليا ونقوم بالخفق مرة اخرى.

نضيف معهم اليانسون الحبوب ثم نحضر بولة متوسطة ونقوم بنخل الدقيق بها ونضع عليه البيكنج بودر ونقلبهم جيدا حتى تصبح العجينه اثقل من قوام الكيكة.

نقوم بتجهيز صينية مربعة أو مستطيلة الشكل و تدهن بمادة دهنية بالكامل حتى لا تلتصق بها العجينة.

يصب الخليط في الصينية ونقوم بفردها بالتساوي حتى لا تنتفخ من مكان وتهبط من آخر.

ندخلها إلى الفرن الساخن على الرف الأوسط ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى تمام التسوية.

عند اختبار التسوية يجب وضع السكينة في عجينة البسكويت بعد مضي المدة ونخرجها حتى نلاحظ عدم وجود أى أثر العجينة على السكين.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح متوسطة.

ترص في الصينية وتوضع تحت الشواية حتى يتحمر ويصبح ألذ بسكويت باليانسون. طريقة عمل بسكويت اليانسون بالحليب المكونات:- ثلاث اكواب من الدقيق.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الحليب السائل.

٢ كوب من السكر.

ملعقتين كبيرتين من اليانسون.

باكو بيكنج بودر.

فانيليا.

ثلاث بيضات.

رشة ملح. طريقة التحضير:- نقوم بتسخين الفرن على نار متوسطة ثم نقوم بنخل الدقيق في بولة متوسطة ونضع عليها اليانسون والملح والبيكنج بودر ونتركهم جانباً.

في بولة أخرى نقوم بوضع البيض مع السكر والزيت والفانيليا والحليب ونقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي.

توضع المكونات السائلة على المكونات الجافة ونقلب حتى نحصل على عجين قوامه كريمي ومتجانس.

نحضر قالب الخبز ونقوم بدهنه ثم نسكب بداخله خليط البسكويت وندخلها الى الفرن الساخن.

نتركها في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة حتى تمام النضج ثم نخرجها ونتركها تهدأ وتقطيعها الى اصابع وترص الأصابع في صينية أخرى وتوضع تحت الشواية حتى يتحمر.

نخرجها من الفرن وتقدم في أطباق التقديم مع الشاي.

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