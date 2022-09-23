نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر لكي سيدتي أسرع طريقة لتطويل الشعر وسيكون خالي من المشاكل الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتطويل الشعر حلم كل فتاة أن يصبح شعرها طويل وجميل وخالي من المشاكل الصحية التي يتعرض لها بشكل دائم مثل التقصف وظهور القشرة والبهتان وبالتالي يحتاج الشعر إلى عناية واهتمام كبير حتى يزداد طولا في وقت قليل ولكن يوجد بعض المشاكل التي تتسبب في توقف نمو الشعر في حاله عدم تناول الأطعمة الغذائية المفيدة لصحة الجسم وتناول الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان التي تقوم بتغذية الشعر وبالتالي يساعد على زيادة طول الشعر لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم أفضل طريقة لتطويل الشعر بمكونات آمنة وطبيعية وأهم الخطوات التي تساعد على زيادة طول الشعر.

أسرع طريقه لتطويل الشعر

من المعروف أن المكونات الطبيعية تساعد على تغذية بصيلات الشعر وتنشيط الدورة الدموية ولكن يفضل المداومة على استخدامها للحصول على نتائج بعد مرور 30 يوماً أو 60 يوماً على الأقل ولكنها أمنة حيث يمكن استخدام وصفة عصير البصل لأنه يعمل على إنتاج الكولاجين في الأنسجة وتساعد على زيادة نمو الشعر ولكن بعض السيدات لا تحب هذه الوصفة بسبب رائحة البصل التي يصعب التخلص منها.

يتم تقطيع اثنين حبة بصل شرائح وعصرها وبعد ذلك يتم توزيع عصير البصل على الشعر لمدة 15 دقيقة مع التدليك لمدة دقيقتين ثم يتم شطف الشعر جيداً وأضافت زيوت عطرية للتخلص من رائحة البصل الكريهة.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر

يمكن استخدام زيت جوز الهند لتطويل الشعر بفضل احتوائه على بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر وتحفيز نمو الشعر وخاصة الحديد والبوتاسيوم والدهون الأساسية ويتم وضعه على الشعر قبل النوم وفي الصباح يتم غسل الشعر.

طريقة الاستخدام، يتم وضع زيت جوز الهند على الشعر والتدليك لمدة خمس دقائق ويترك حتى يجف ويفضل تركه طوال الليل وفي الصباح يتم غسل الشعر بالشامبو الخفيف.

يمكن استخدام طريقة أخرى عن طريق إضافة أربع قطرات من زيت اللافندر مع نصف ليمونة والتدليك مع زيت جوز الهند وتوزيعه على الشعر لمدة خمس ساعات ثم يشطف بالماء.

أفضل طرق تطويل الشعر

يجب تدليك الشعر بالزيوت الطبيعية بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية وهذا الأمر يساعد بشكل كبير على زيادة طول الشعر حيث يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت جنين القمح أو زيت جوز الهند أو أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية دون استخدام زيت الخروع لأنه من الزيوت الثقيلة على الشعر.

يجب تدليك الشعر أثناء غسل الشعر جيداً ويفضل استخدام زيت النعناع أو اللافندر أو للجوجوبا عند تدليك الشعر لأنه يعمل على تغذية البصيلات وتنشيط الدورة الدموية.