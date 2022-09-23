طريقة عمل اللانشون البيتي للمدارس بأقل التكاليف

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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي للمدارس بطريقة اقتصادية هو ما يبحث عنه العديد من الآباء والأمهات حتي يقدموه لأبنائهم كساندوتشات سريعة أثناء اليوم الدراسي ، ويعد اللانشون طعام مفضل لجميع الأطفال وسهل تحضيره في الساندوتشات سواء للمدارس أو النوادي أو الرحلات ،وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل اللانشون بطريقة اقتصادية بدون لحم أو دجاج وبمكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل اللانشون البيتي للمدارس بطريقة اقتصادية

نبدأ أولاً في تجهيز مقادير عمل اللانشون وهي كالآتي:

6 ملاعق دقيق.

6 بيضات.

3 مكعب مرقة دجاج.

2 ملعقة بابريكا.

3 ملاعق حبهان حتي يكون اللانشون البيتي بنفس طعم الجاهز.

6 جبنه مثلثات.

3 فصوص ثوم مفروم ليعطي اللانشون البيتي الطعم المميز.

نصف كوب زيت.

لون طعام صحي.

زيتون (حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق صغيرة فلفل أسود .

وبهذا نكون قد جهزنا مقادير عمل اللانشون البيتي للمدارس بطريقة اقتصادية.

طريقة التحضير

بعد أن قمنا بتجهيز المقادير نبدأ الآن في طريقة تحضير اللانشون البيتي ،نضع الزيت والبيض والجبنة المثلثات في الخلاط ونخفقهم جيداً ،ثم نضع عليهم مرقة الدجاج والبابريكا والحبهان والثوم والملح ونضربهم جيداً في الخلاط مرة أخري،بعد ذلك نضع الدقيق وملعقة من الفلفل الأسود ولون الطعام ونخلطهم سوياً حتي يكون الخليط متجانس ،ثم نضع ملعقتين فلفل أسود والزيتون ونقلب بملعقة ثم نحضر كيس بلاستيك علي شكل طولي أو أي إناء ألومنيوم يأخذ الشكل الإسطواني ونضع به الخليط ،بعد ذلك نلف الخليط بورق فويل ، نضع علي النار إناء متوسط الحجم به ماء وعند غليان الماء نضع اللانشون داخل الماء المغلي ،ثم يترك علي النار لمدة تتراوح من 40 إلي 50 دقيقة مع المتابعة والتقليب في نصف المدة ، بعد أن نتأكد من تمام النضج نخرج اللانشون من الماء ونتركه يبرد ثم ننزع ورق الفويل والكيس البلاستيك ويتم تقطيعه إلي شرائح رقيقة كما يباع في المحلات ويستخدم في عمل ساندوتشات اللانشون اللذيذة ،وبهذا نكون قد أعدنا اللانشون البيتي للمدارس بطريقة اقتصادية.

كما ننصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بعدم الإفراط في تناول الساندوتشات لما بها من نسبة عالية من النشويات التي تسبب زيادة الوزن ويجب التقليل أيضاً من تناول الحلويات مثل كيك الشوكولاتة والبسبوسة وغيرهم من الحلويات ،كما ننصح بإتباع إرشادات وزارة الصحة السعودية ( التوعية الصحية )للحفاظ علي أمننا وسلامتنا.