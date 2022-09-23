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عمر شويل - جدة طريقة تحضير صينية الأرز بالبشاميل مع ألذ حشوة دجاج بطعم رائع، جميعنا بحاجة إلى التغيير في تقديم وصفات الطبخ وتطبيق وصفات غير تقليدية للوجبات الرئيسية سواء وجبة الغداء أو العشاء، لذا فقد جئنا إليكم اليوم بوصفة فريدة من حيث الطعم والمكونات، إليكم ألذ صينية أرز بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة مع حشوة دجاج مميزة لتحصلين على وجبة رائعة بطعم غير تقليدي.

صينية الأرز بالبشاميل وحشوة الدجاج

تنقسم المقادير إلى ثلاثة أقسام لسهولة التحضير:

مقادير الأرز:

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة.

ماء للسلق.

ملعقة كبيرة ملح.

ورق لورا – حبهان – قرنفل – قرفة – مستكة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

مقادير الحشوة:

4 ملاعق كبيرة زيت.

حبة بصل مفرومة + ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

حبة فلفل حار.

نصف كوب طماطم مجففة أو فريش.

500 جرام صدور أو أوراك دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من (السبع بهارات – نعناع – فلفل أسود – زنجبيل).

ملعقة صغيرة من ( ملح – بابريكا).

نصف كوب كريمة طبخ.

مقادير البشاميل:

3 ملاعق زبدة + 3 ملاعق زيت.

4 ملاعق كبيرة ممتلئة بشكل هرمي دقيق.

7 ونصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

مستكة.

ملعقة صغيرة بودرة مرقة أو مكعب مرقة.

نقوم بسلق الأرز بوضع ماء بكمية كبيرة على النار وعند الغليان نضف الملح ورق اللورا الحبهان القرفة القرنفل والمستكة مع إضافة الزبت والأرز، ثم نترك الأرز على النار لمدة 10 دقائق حتى ينضج ثم نقوم بتصفيته من الماء ونتركه جانباً، من ناحية أخرى نقوم بتجهيز الحشوة بوضع مقلاة على النار ونضف إليها الزيت، ثم نضف البصل المفروم ونقلب وبعد ذلك نضف الثوم المفروم ونقلب جيداً لمدة دقيقة، بعد ذلك نضف السبع بهارات الفلفل الأسود النعناع الزنجبيل البابريكا والملح ثم نقلب جيداً، بعد ذلك نضف الفلفل الحار ومكعبات الدجاج ونقلب جيداً حتى يتغير لون الدجاج بالكامل، بعد ذلك نضف الطماطم وكريمة الطبخ ونقلب مرة أخرى وبعد دقيقتين تصبح الحشوة جاهزة. نقوم بتجهيز البشاميل بوضع قدر على النار ونضف إليه الزبدة والزيت وبعد أن تذوب الزبدة تماماً نضف الدقيق.

وصفات طبخ غير تقليدية

نقلب جيداً لمدة 3 دقائق أو أقل حتى ينضج الدقيق ثم نضف الحليب مع التقليب المستمر، ثم نضف الملح الفلفل الأبيض المرقة والمستكة ثم نقوم بالتقليب جيداً على نار متوسطة حتى يثقل القوام، نجهز قالب مناسب ونضف القليل من البشاميل في قاعدة القالب ونوزعه بشكل متساوي، ثم نضف نصف كمية الأرز المسلوق ونوزعه جيداً ثم نضف حشوة الدجاج ونوزعها بشكل متساوي، بعد ذلك نضف كمية بسيطة من البشاميل على الحشوة ثم نضف كمية الأرز المتبقية، مع توزيعها بالتساوي وبعد ذلك نقوم بإضافة البشاميل ونوزعه على الوجه جيداً مع إضافة جبن شيدر على الوجه، ندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة من أسفل، ثم نشغل الفرن من أعلى حتى يأخذ لون وبعدها نتركه يبرد قليلاً ثم نقطعه ويصبح جاهز للتقديم.