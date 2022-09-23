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عمر شويل - جدة كيفية التخلص من شيب الشعر بنتيجة فورية ومكونات طبيعية 100%، يظهر الشيب عادة بسبب عوامل مختلفة ولا يعتمد ذلك على السن فقط، فقد يفقد الشعر لونه الأصلي ويظهر الشيب مبكرا نتيجة الاهمال في العناية بالشعر. أليكم طرق طبيعية مجربة للتخلص من الشعر الأبيض وعلاج الشيب المبكر في أسرع وقت، سنحتاج إلى القهوة الفورية فهي تمنح الشعر اللمعان والحيوية وتساعد على ترطيب فروة الرأس، بالإضافة إلى دورها الفعال في القضاء على الشعر الأبيض وعلاج مشاكل الشعر المختلفة، كما نحتاج إلى الشاي الأسود فهو يحفز نمو الشعر ويبطئ ظهور الشعر الأبيض كما أن له قدرة على تلوين الشعر باللون الغامق.

التخلص من شيب الشعر بنتيجة فورية

لإعداد وصفتنا الأولى علينا إحضار العناصر التالية:

2 مغلف من الشاي الأسود.

2 من أوراق الغار.

ملعقة صغيرة من القهوة الفورية.

ماء.

نأخذ أكياس الشاي الأسود ونفرغها في قدر مخصص للطبخ مع إضافة أوراق الغار وكوب من الماء، ثم نضع القدر على النار حتى تغلي المكونات جيداً لمدة 4 دقائق وبعد ذلك نقوم بتصفية المكونات المغلية، وإلى المحلول الناتج نضف القهوة الفورية ثم نخلط جيداً حتى تذوب القهوة الفورية، بعد ذلك نضع المحلول في زجاجة رذاذ وبعدها يصبح المحلول جاهز للاستخدام، نضع المحلول على الشعر بالكامل بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر ثم نقوم بتدليك فروة الرأس جيداً حتى تمتص المحلول، بعد ذلك نغطي الشعر باستخدام غطاء بلاستيكي ونترك المحلول على الشعر لمدة ساعة وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو، ومن الاستخدام الأول سنلاحظ الفرق وللحصول على أفضل النتائج نكرر استخدام هذا المحلول مرتين في الأسبوع.

علاج الشيب المبكر طبيعياً

لتحضير الخلطة الثانية علينا إحضار العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من القهوة الفورية.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ماء.

في قدر مخصص للطبخ نضف القهوة الفورية و القرنفل مع إضافة كوب من الماء ثم نضع القدر على النار، نترك المكونات تغلي لمدة 4 دقائق وبعد ذلك نقوم بتصفية المكونات المغلية وإلى المحلول الناتج نضف زيت جوز الهند، ثم نخلط جيداً وبعدها يصبح المحلول جاهز للاستخدام، نضع المحلول على شعر نظيف ونتركه على الشعر دون غسله والنتيجة فورية، سيعود الشعر إلى لونه الأصلي بدون شيب تماماً.