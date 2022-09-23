نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر البالون من غير خميرة بجانب كوب الشاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر البالون من أبسط المعجنات في التحضير بدون خميره وبدون بيض لا تحتاج إلى فرن تحضيرها سريع جدا في عشر دقائق يفضل تناولها الصغار والكبار حيث لا تحتاج إلى عجن كثير اطلق عليها اسم فطائر البالون لأنها فطائر تنتفخ حينما توضع وتقلى في الزيت يمكن أعداد هذه الوصفة بأكثر من طريقة تحضر كصنف حادق أو كنصف حلو وذلك بتغيير الأصناف فقط بالنسبة لوصفاتنا اليوم سوف تحضر بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولتزيين هذه الفطائر يمكن تزيينها بالشوكولاته السايحة أو استخدام حبيبات السكر أو من خلال السكر البودرة كما يفضل لكم. مكونات فطائر البالون كوب ماء مغلي معيار 200 مللي.

اثنين ونصف كوب من الدقيق خاص لجميع المعجنات مقدار 250 جرام.

رشه ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

زيت غزير للقلي. تزين الفطائر: شوكولاته سائحة.

القليل من المكسرات أو مبشور جوز الهند. طريقة عمل فطائر البالون نحضر وعاء عميق ونضع فيه المكونات من كوب الماء المغلي والسكر والملح ونخلط. نسكب الدقيق بالتدريج على المكونات السابقة ونخلط حتى تتشكل العجينة. باليدين نعجن العجينة قليلا حتى تتماسك ونحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق بحواف الوعاء أو اليدين. نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق ثم نفردها على سطح رخامي مرشوش بالدقيق بسمك رفيع. وبعد نقطع العجين حسب ما يحلو لكم أو حسب ما متوفر لديكم من قطاعات في المنزل سواء على شكل دائرة أو مربع أو أي قطاعة موجودة. في مقلاة عميقة بها زيت غزير تقلى فطائر البالون واحده تلو الأخري وتقلب من الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. وبعد تخرج من الزيت وتوضع على المناشف الورقية حتى نتخلص من الزيوت الزائدة. تزين فطائر البالون بالشوكولاته المذابة ويزين الوجه بالمكسرات أو جوز الهند المبشور أو رشه الفرماسيل. كما يمكن إضافة إضافات اخرى مفضلة لديكم. ممكن تناول فطائر البالون مع كوب الشاي والقهوة كنوع من الحلويات الخفيفة اللذيذة شهية الطعم وصحة وهناء. بهذه الطريقة التي قمنا بتقديمها نكون قد انتهينا من تحضير وصفتنا اليوم من فطائر البالون التي تصلح كوجبة للأطفال المدارس خفيفة ومغذية نرجوا أن تكون هذه وصفه لاقت إعجاب قراء موقعنا موقع ثقفني الاخباري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر البالون من غير خميرة بجانب كوب الشاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.