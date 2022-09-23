نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل صوص جبنة شيدر السائل في المنزل مثل المطاعم في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن الجبنة الشيدر التي يصنع منها صوص جبنة شيدر المميز يعد أحد أهم الأطباق الجانبية المشهورة الغنية بالنكهة اللذيذة التي تعطي الطعام مذاق مميز ومحبب لدي الجميع، كما أنها تضيف طعماً ورائحة لذيذة لأي طبق تضاف، سواء كان هذا الطبق الرئيسي يتكون من اللحوم المشوية مثل البرجر او بجانب الدجاج المقلي المقرمش او البطاطس المحمر، كما انه يعد من الصوصات الغنية بالدهون وذلك لاحتوائها على الزبدة ولذلك فإنها تحتوي علي الكثير من السعرات الحرارية، لذلك لا ينصح بتناولها بكثرة خاصة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

صوص جبنة شيدر

أن الجبن الشيدر يعد من أشهر الأنواع المعروفة للجبنة الصفراء حيث أنه يتم صنعه من الحليب البقري، وغير ذلك فأنه يمتاز بطعمه المختلف اللذيذ وأيضا يتميز بلونه الذي يكون مائلاً الي اللون البرتقالي، كما انه يعتبر من الأجبان التي تكون غنية بالبروتينات والتي تقوم بدورها أن تساعد في بناء خلايا الإنسان كما أنه أيضا يحتوي علي كمية عالية من الكالسيوم، كما أن الجبن الشيدر يعتبر من نوع الأجبان التي تكون صلبة القوام لكننا يمكننا أن نقوم بإذابتها وجعلها خفيفة القوام سائلة مثل الصوص.

طريقة عمل صوص الشيدر

هناك الكثير من الأطباق التي يمكننا أن نضع بجانبها صوص الشيدر المميز وأهم تلك الأصناف هي البطاطس والبرجر وأيضا الدجاج المقلي لذلك سوف نتعلم طريقة إعداده في المنزل بأسهل طريقة، لذلك اولا سنتعرف معا علي المكونات التي سوف نقوم باستخدامها وهي مايلي:

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب من الحليب خالي الدسم

ربع ملعقة صغيرة من الملح

أربع ملاعق كبار الحجم من الدقيق الأبيض

صوص الشيدر السائل

بعد أن تعرفنا علي المقادير اللازمة سنتعرف الآن علي طريقة الإعداد في الخطوات التالية السهلة: