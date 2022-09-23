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عمر شويل - جدة أسهل صينية ساندوتشات للعشاء بخبز البرجر والتحضير في 10 دقائق فقط، وصفة اليوم هي تحضير ألذ وأسهل عشاء بمكونات متوفرة في كل منزل في 10 دقائق فقط بمذاق لا يقاوم، وصفة عشاء سريعة جداً بدون تعب أو مجهود وجبة غير تقليدية تماماً وطعمها في منتهى اللذاذة، نقوم بتحضيرها باستخدام الكمية المتبقية لديكم من اللحوم أو الدجاج، ويمكنك من خلالها تحضير ألذ صينية ساندويتشات بخبز البرجر وبواقي الدجاج مع بعض الإضافات البسيطة لطعم في منتهى الروعة.

أسهل صينية ساندوتشات للعشاء

مقادير الحشوة:

2 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصل مفرومة + نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

حبة فلفل ألوان أو أخضر مقطعة مكعبات صغيرة.

بواقي دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي (مفرومة وسط).

سيراتشا صوص حار أو شطة (إختياري).

ملعقة كبيرة كاتشب + 3 ملاعق كبيرة مايونيز.

3 ملاعق كبيرة من جبن شيدر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

صوص الساندوتشات:

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

نرفع مقلاة مناسبة على النار ونضف الزيت وبعد أن يسخن نضف البصل المفروم والثوم ثم نقلب جيداً، بعد ذلك نضف مكعبات الفلفل ونقلب مجدداً ثم نضف الدجاج المفروم، نقلب مرة أخرى ثم نضف الملح الفلفل الأسود البابريكا والسبع بهارات مع إضافة السيراتشا صوص والكاتشب، ثم نضف المايونيز وجبن الشيدر ونقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد وبعدها تصبح الحشوة جاهزة، من ناحية أخرى نقوم بتجهيز صوص الساندوتشات بإضافة المايونيز والجبن الكريمي في وعاء ونخلط جيداً.

وجبة عشاء سريعة التحضير

نقوم بتجهيز صينية وندهنها زبدة ثم نوزع الطبقة السفلية من خبز البرجر، بعد ذلك نوزع ملعقة كبيرة من الصوص على كل قطعة من الخبز ثم نقوم بإضافة الحشوة وبعدها نغطيها بطبقة الخبز الأخرى. نوزع ملعقة أخرى من الصوص على سطح كل ساندويتش ثم نوزع على الوجه جبن مودزريلا وشيدر، بعد ذلك ندخل الصينية الفرن والنار من أعلى فقط حتى تذوب الجبن وتأخذ لون ذهبي لذيذ، وبعد ذلك تصبح الوجبة جاهزة للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.