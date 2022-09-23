طريقة عمل رولات التمر بالقرفة حلويات غريبة لذيذة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل رولات التمر حلويات غربية، حيث يعد التمر من أكثر الفواكه فائدة للإنسان حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والحديد بالإضافة إلى وجود السكريات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وخاصة للأطفال ويمكنك تقديم التمر بعدة أشكال مختلفة واليوم سنقدم لكم طريقة عمل رولات التمر اللذيذة والشهية والمفيدة لكي ولأسرتك. طريقة عمل رولات التمر 2 كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر. 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. نصف ملعقة صغيرة من الهيل الناعم. عدد بيضة واحدة. 2 ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ربع كوب من ماء الورد. لحشو رولات التمر نحتاج إلى كيلو من معجون التمر. ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة. ملعقة صغيرة من الزبدة. لدهن رولات التمر عدد بيضة واحدة مخفوقة. 3 ملاعق كبيرة من السمسم. طريقة تحضير رولات التمر حلويات غريبة نحضر وعاء كبير وعميق ونضيف فيه الدقيق الأبيض والخميرة الفورية.

ثم نضيف إليهم السكر الأبيض والملح والمحلب والهيل ونمزجهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة البيض والزبدة الذائبة والزيت وماء الورد ثم نقوم بعجن المكونات جيدا حتى نحصل على قوام عجينة متماسك.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان جاف لمدة ساعة لتختمر.

ثم نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه معجون التمر والقرفة الناعمة والزبدة.

نقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نقوم بتشكيلها على شكل أصابع طويلة.

ثم نقوم بفرد العجينة بعد إختمارها بواسطة النشابة.

نقوم بوضع أصابع التمر على العجينة المفرودة ثم نقوم بلف العجينة المحشوة تمر على شكل رول.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع متساوية الحجم ثم نقوم بدهن كل قطعة بالبيض المخفوق ونضع فوقها القليل من السمسم.

ثم نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها قطع رولات التمر ونقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك رولات التمر في الفرن لتنضج لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

يتم تناول وتقديم رولات التمر بجانب فنجان من القهوة أو كوب من الشاي.

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