طريقة عمل شكشوكة المصرية بالبيض والخضروات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشكشوكة، تعتبر الشكشوكة من ألذ الأكلات التي يمكنك تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء وتقدم الشكشوكة في كثير من البلدان العربية ولكن بطرق مختلفة وإن لم تختلف مكوناتها كثيرة من بلد إلى أخرى بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الشكشوكة المصرية والشكشوكة بالطريقة السورية. طريقة عمل الشكشوكة المصرية بالبيض 4 من البيض. 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. بصلة مفرومة. 3 من الفلفل الأخضر الحار أو البارد حسب الرغبة. 3 فصوص من الثوم المفروم. نصف ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من البابريكا. نصف ملعقة صغيرة من الكركم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. 125 جرام من السبانخ المفرومة. كوب من الطماطم المفرومة. 150 جرام من جبنة الفيتا. نصف كوب من البقدونس المفروم. طريقة تحضير الشكشوكة المصرية بالبيض نقوم بإحضار مقلاة كبيرة غير لاصقة ونضيف فيها زيت الزيتون.

ثم نضيف إليه البصل والثوم وصلصة الطماطم والطماطم المفرومة والفلفل الأخضر.

ثم نضيف إليهم السبانخ ونقلبها جيدا حتى تءبل السبانخ ثم نضيف الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض عليهم ونقوم بتغطية المقلاة ونتركها على نار هادئة حتى تنضج.

ثم نقوم بوضع الجبنة على الوجه والبقدونس المفروم ثم تقدم. مكونات تحضير الشكشوكة السورية 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بصلة متوسطة مفرومة. 2 فص من الثوم المفروم. فلفل أخضر حار. 3 من الطماطم المفرومة. 4 من البيض. ملعقة صغيرة من البابريكا. بقدونس مفروم. زيتون شرائح. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الشكشوكة السورية في مقلاة نرفعها على النار ونضع فيها زيت الزيتون ونضيف البصل المفروم ونقلبه جيدا ليتحمر.

ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والفلفل الأخضر والطماطم المفرومة.

بعد ذلك نضيف البابريكا والملح والفلفل الأسود ثم نقوم بتغطيتها ونتركها قليلا حتى تتسبك.

ثم نقوم بإضافة البيض عليها ونقوم بتغطيتها مرة مرة أخرى حتى تنضج.

ثم نقوم برفع الشكشوكة من النار ونقوم بتزينها بالبقدونس المفروم والزيتون الأسود.

تقدم الشكشوكة السورية ساخنة وبالهناء والشفاء.

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