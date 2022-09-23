نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا دجاج في المنزل خطوه بخطوه وطريقة تحضير عجينة البيتزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتزا دجاج في المنزل، كما تعتبر البيتزا هي الاختيار المفضل لدى ربات المنزل قبل أفراد الأسرة نفسهم، وهي من الوجبات المميزة التي طالما رحب بتناولها الجميع لاسيما الأطفال، الذين يرغبون في تناولها بشكل مستمر، سواء كان في وجبة الإفطار أو الغداء أيضًا، وتحضريها في المنزل افضل من أكلها من الخارج خوفا علي الأطفال واكثر أمنا لهم.

طريقة عمل بيتزا دجاج

أن طريقة عمل بيتزا سهلة وسريعة في المنزل، كما تعتبر وجبة بيتزا الدجاج من الوجبات السريعة والسهلة التي يمكن تجهيزها في أقل وقت وبأقل الخطوات، ونعرض لكم مكونات الوجبة، وطريقة إعدادها أيضًا فيما يلي:

مكونات عجينة البيتزا:

يمكنك إعداد عجينة البيتزا بكل سهولة بعد تجهيز المكونات التالية، وإليكم ذلك:

4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة كاملة.

ملعقة كبيرة من الخميرة مضافًا إليها عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر مع ¾ كوب ماء دافئ، ونتركها حتى تخمر.

مقدار ½ كوب من اللبن الرائب.

مقدار ¼ كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية للحصول على عجينة بيتزا ذات قوام مثالي ورائحة زكية وطعم شهي، وإليكم ذلك:

في البداية قم بإحضار وعاء عميق، ونضع به الدقيق المنخول مضافًا إليه البيضة، الملح، زيت الزيتون، اللبن.

عليك التقليب جيدًا حتى تمام الامتزاج، ثم قومي بسكب خليط الخميرة، والتقليب حتى تمام الامتزاج.

بعد ذلك يتم إضافة الماء بالتدريج حتى تحصل العجينة على قوام مناسب.

عليك تشكيلها على هيئة كور وتغطيتها بالغطاء البلاستيكي، وتركها لمدة ساعة حتى تخمر.

بعد ذلك قومي بعجن العجينة مرة أخرى واتركيها لمدة 30 دقيقة.

مكونات حشوة البيتزا

أما عن حشوة البيتزا بالدجاج فهي سهلة وبسيطة، وإليكم مكونات الوصفة فيما يلي:

4 صدور فراخ مخلية ومقطعة.

بصلة مفرومة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من (الثوم المفروم، الزعتر الأخضر، صويا صوص، ملح وفلفل).

2 ملعقة كبيرة من (الصلصة، زيت الزيتون).

2 كوب طماطم مقشرة ومهروسة.

كوب من المشروم.

مقدار ½ كوب من الفلفل الحلو.

طريقة تحضير دجاج البيتزا

عليك اتباع التالي للحصول على تلك الوجبة الشهية فيما يلي: