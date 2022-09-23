نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كب كيك هش ولذيذ بشكل جديد وسريع وأحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث أن كب كيك كعكات منزلية رائعة وسهلة التحضير. هناك الكثير من وصفات الحلويات وسيجد الجميع بالتأكيد ما يفضلونه لأنفسهم. لتحضير الكعك ، يتم استخدام المنتجات العادية المتوفرة في كل مكان والتي يمكن العثور عليها في أي متجر. حيث إذا أردتي شيئًا لذيذًا للشاي فهو دائمًا في متناول اليد. ضع كل شيء معًا وحلوى ستكون جاهزة لكي في 10 دقائق فقط.

كب كيك سريع

كعكة الكلاسيكية في الفرن ستسعد جميع عشاق الخبز المنزلي السريع. أستخدم هذه الوصفة البسيطة عندما تريدي شي لذيذ مع كوب الشاي أو القهوة الخاص بك في الصباح، أو حتي فس سهرة المساء أمام التلفاز، حيث أردتي شيئًا حلوًا، لكن لا يوجد وقت لديكي على الإطلاق. الكب كيك الرقيق المتفتت هو افضل اختيار اصنعيها في المساء واستمتعي بها بالصباح.

مكونات الكب كيك

290 غرام دقيق القمح

150 غرام سمنة

260 غرام الرائب 9٪

250 غرام سكر

3 قطع بيض الدجاجة

12 غرام مسحوق الخبز

1 عبوة الفانيليا السكر

1 قرصة ملح

خطوات التحضير كب كيك إسفنجي

ارسل 150 جرامًا من الزبدة المخففة في وعاء عميق ، واسكب 250 جرامًا من السكر المحبب واضرب بالخلاط حتى يصبح قوامه رقيقًا ومبيضًا. ابدأ في الضرب بسرعة منخفضة ، ثم قم بالزيادة تدريجياً إلى السرعة المتوسطة.

ثم أرسل 260 جرامًا من الجبن الدهني إلى الكتلة الزيتية جيدة التهوية. حرك حتى يصبح ناعما.

اشطف بيض الدجاج واتركها حتى تجف. ثم أضف واحدًا تلو الآخر إلى عجينة الخثارة مع التقليب جيدًا في كل مرة.

باستخدام غربال ناعم للعجين ، نخل 290 جرامًا من دقيق القمح مع الملح والباكينج باودر وسكر الفانيليا. اخلطي العجينة بملعقة حتى تصبح ناعمة.

طريقة تحضير كب كيك

سخن الفرن مسبقًا عن طريق ضبط المفتاح على 180 درجة. ادهن قاع وجوانب طبق الخبز بالزبدة. انقل عجينة الخثارة برفق وانتشر بالتساوي على كامل القالب ، مع النقر برفق على الطاولة. ثم أرسل الكعكة إلى الفرن المسخن مسبقًا لمدة 50 دقيقة. تحقق من جاهزية الكيك باستخدام عود أسنان خشبي أو سيخ. يجب أن تكون جافة تمامًا. دع الكعكة الساخنة تبرد تمامًا. ثم قم بإزالتها بعناية ولفها بورق معدني. ثم نقطع الكيك المبرد إلى شرائح. قدمي معجنات الجبن مع الشاي أو القهوة العطرية. أتمنى لك وجبة شهية.